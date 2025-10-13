Видео
Салат со свеклой "Екатерина" — вкуснее "Винегрета" и "Шубы"

Дата публикации 13 октября 2025 12:04
Салат со свеклой Екатерина — вкусный рецепт нежного салата с карамельным луком
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат со свеклой "Катерина" покоряет с первой ложки — нежный, ароматный, с приятной сладостью свеклы и легкой кислинкой огурцов. Простой набор ингредиентов и особый карамельный лук делают его непревзойденным даже рядом с классическими праздничными салатами.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 300 г;
  • маринованные огурцы — 100 г;
  • сметана или майонез — 70 г;
  • лук — 1 шт. (примерно 100 г);
  • чеснок — 2 зубчика;
  • сахар — 1 ч. ложка;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло - для жарки.

Способ приготовления

Отварить свеклу до мягкости, остудить и натереть на крупной терке. На той же терке натереть маринованные огурцы — именно эта комбинация дает салату приятный баланс сладкого и кислого вкусов.

рецепт салату
Жареный лук. Фото: smakuiemo.com.ua

На сковороде разогреть масло, выложить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить чайную ложку сахара — это позволит луку карамелизироваться и сделает его нежным и ароматным. Снять с огня, дать немного остыть.

рецепт салату з буряком
Тертая свекла. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске соединить натертую свеклу, маринованные огурцы и жареный лук. Добавить сметану или майонез в зависимости от того, какой вкус вам ближе: более нежный или насыщенный.

рецепт салату з буряком та маринованими огірками
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Подсолить, поперчить, выдавить два зубчика чеснока и тщательно перемешать. Салат сразу приобретет яркий цвет и выразительный аромат.

смачний рецепт салату з буряком
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей поставить в холодильник на 30-40 минут — тогда он станет еще более нежным и лучше пропитается.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
