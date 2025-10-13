Салат со свеклой Екатерина — вкусный рецепт нежного салата с карамельным луком

Салат со свеклой "Екатерина" — вкуснее "Винегрета" и "Шубы"
Этот салат со свеклой "Катерина" покоряет с первой ложки — нежный, ароматный, с приятной сладостью свеклы и легкой кислинкой огурцов. Простой набор ингредиентов и особый карамельный лук делают его непревзойденным даже рядом с классическими праздничными салатами.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 300 г;
- маринованные огурцы — 100 г;
- сметана или майонез — 70 г;
- лук — 1 шт. (примерно 100 г);
- чеснок — 2 зубчика;
- сахар — 1 ч. ложка;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло - для жарки.
Способ приготовления
Отварить свеклу до мягкости, остудить и натереть на крупной терке. На той же терке натереть маринованные огурцы — именно эта комбинация дает салату приятный баланс сладкого и кислого вкусов.
На сковороде разогреть масло, выложить мелко нарезанный лук и обжарить до мягкости. Добавить чайную ложку сахара — это позволит луку карамелизироваться и сделает его нежным и ароматным. Снять с огня, дать немного остыть.
В глубокой миске соединить натертую свеклу, маринованные огурцы и жареный лук. Добавить сметану или майонез в зависимости от того, какой вкус вам ближе: более нежный или насыщенный.
Подсолить, поперчить, выдавить два зубчика чеснока и тщательно перемешать. Салат сразу приобретет яркий цвет и выразительный аромат.
Перед подачей поставить в холодильник на 30-40 минут — тогда он станет еще более нежным и лучше пропитается.
