Салат "Мария" — в 100 раз вкуснее "Шубы" и "Мимозы"

Дата публикации 14 октября 2025 12:44
Салат с курицей Мария — вкуснее Шубы и Мимозы, проверенный рецепт
Салат "Мария". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с курицей — настоящее украшение любого стола. Его нежная структура, яркие цвета и гармоничный вкус делают блюдо фаворитом среди гостей. Приготовить его просто, а результат впечатляет: каждый слой добавляет новую ноту, создавая идеальный баланс между сочным мясом, овощами и нежным сыром.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 250-300 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • соленые огурцы — 3 небольших;
  • плавленый сырок — 2 шт.;
  • кукуруза консервированная — 100-150 г;
  • красный сладкий перец — 1 шт.;
  • майонез (или сметана, йогурт);
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до готовности. Остудить, нарезать небольшими кубиками.

рецепт салату, як мімоза
Вареная курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на мелкой терке. Соленые огурцы нарезать маленькими кубиками, слегка отжать от рассола.

рецепт смачного салату
Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Красный перец нарезать мелко. Плавленые сырки предварительно охладить в морозильнике 10-15 минут, затем натереть на мелкой терке.

В глубокой миске или порционной форме собрать салат слоями:

  • первый слой — куриное филе, смазать майонезом;
  • второй слой — консервированная кукуруза;
  • третий — соленые огурцы;
  • четвертый — красный перец, немного майонеза;
  • пятый — натертые яйца;
  • шестой — плавленый сыр, сверху сетка из майонеза.
смачний салат шарами з куркою
Яйца и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить зеленью, кукурузой или полосками перца.

рецепт салату з куркою та маринованими огірками
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить в холодильник на час, чтобы салат хорошо пропитался.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
