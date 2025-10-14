Салат с курицей Мария — вкуснее Шубы и Мимозы, проверенный рецепт

Салат "Мария" — в 100 раз вкуснее "Шубы" и "Мимозы"
Этот салат с курицей — настоящее украшение любого стола. Его нежная структура, яркие цвета и гармоничный вкус делают блюдо фаворитом среди гостей. Приготовить его просто, а результат впечатляет: каждый слой добавляет новую ноту, создавая идеальный баланс между сочным мясом, овощами и нежным сыром.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриное филе — 250-300 г;
- яйца — 4 шт.;
- соленые огурцы — 3 небольших;
- плавленый сырок — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 100-150 г;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- майонез (или сметана, йогурт);
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до готовности. Остудить, нарезать небольшими кубиками.
Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на мелкой терке. Соленые огурцы нарезать маленькими кубиками, слегка отжать от рассола.
Красный перец нарезать мелко. Плавленые сырки предварительно охладить в морозильнике 10-15 минут, затем натереть на мелкой терке.
В глубокой миске или порционной форме собрать салат слоями:
- первый слой — куриное филе, смазать майонезом;
- второй слой — консервированная кукуруза;
- третий — соленые огурцы;
- четвертый — красный перец, немного майонеза;
- пятый — натертые яйца;
- шестой — плавленый сыр, сверху сетка из майонеза.
Украсить зеленью, кукурузой или полосками перца.
Поставить в холодильник на час, чтобы салат хорошо пропитался.
