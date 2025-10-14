Салат с курицей Мария — вкуснее Шубы и Мимозы, проверенный рецепт

Салат "Мария". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с курицей — настоящее украшение любого стола. Его нежная структура, яркие цвета и гармоничный вкус делают блюдо фаворитом среди гостей. Приготовить его просто, а результат впечатляет: каждый слой добавляет новую ноту, создавая идеальный баланс между сочным мясом, овощами и нежным сыром.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриное филе — 250-300 г;

яйца — 4 шт.;

соленые огурцы — 3 небольших;

плавленый сырок — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 100-150 г;

красный сладкий перец — 1 шт.;

майонез (или сметана, йогурт);

соль, черный перец — по своему вкусу;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком до готовности. Остудить, нарезать небольшими кубиками.

Вареная курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Яйца отварить вкрутую, охладить и натереть на мелкой терке. Соленые огурцы нарезать маленькими кубиками, слегка отжать от рассола.

Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Красный перец нарезать мелко. Плавленые сырки предварительно охладить в морозильнике 10-15 минут, затем натереть на мелкой терке.

В глубокой миске или порционной форме собрать салат слоями:

первый слой — куриное филе, смазать майонезом;

второй слой — консервированная кукуруза;

третий — соленые огурцы;

четвертый — красный перец, немного майонеза;

пятый — натертые яйца;

шестой — плавленый сыр, сверху сетка из майонеза.

Яйца и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Украсить зеленью, кукурузой или полосками перца.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить в холодильник на час, чтобы салат хорошо пропитался.

