Салат "Дружба" — 3 продукти та 3 хвилини на приготування

Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:44
Оновлено: 11:01
Салат з буряком Дружба — рецепт приготування простої закуски за 3 хвилини з фото
Салат "Дружба". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Дружба" — це рецепт, який доводить, що для смачної страви не потрібно багато інгредієнтів. Усього три прості продукти — буряк, морква й сир створюють ідеальне поєднання ніжності, свіжості та аромату. Такий салат готується за лічені хвилини й чудово підходить для швидкої вечері або святкової закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • буряк (варений або запечений) — 1 шт.;
  • морква (свіжа) — 1 шт.;
  • плавлений сирок — 2 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити буряк і натерти його на дрібній тертці. Моркву також натерти — можна використати сиру для більш свіжого смаку або злегка обшпарену, якщо хочеться ніжнішої текстури.

салат з буряком
Морква та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Плавлені сирки попередньо покласти в морозильник на 10 хвилин, щоб вони легше натиралися. Потім натерти їх на дрібній тертці.

рецепт смачного салату з буряком та морквою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, моркву та сир. Додати подрібнений часник, майонез і сіль. Добре перемішати ложкою до однорідної маси.

рецепт салату з буряком
Плавлений сир та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можна подати гіркою, прикрасити зеленню або горішками. Для святкової подачі сформувати кулю та посипати тертим буряком або морквою. Страва виходить яскрава, ароматна й дуже смачна — ідеальна як закуска або легкий салат до обіду.

салат рецепт буряк закуска майонез
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
