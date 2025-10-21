Салат з буряком Дружба — рецепт приготування простої закуски за 3 хвилини з фото

Салат "Дружба". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Дружба" — це рецепт, який доводить, що для смачної страви не потрібно багато інгредієнтів. Усього три прості продукти — буряк, морква й сир створюють ідеальне поєднання ніжності, свіжості та аромату. Такий салат готується за лічені хвилини й чудово підходить для швидкої вечері або святкової закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

буряк (варений або запечений) — 1 шт.;

морква (свіжа) — 1 шт.;

плавлений сирок — 2 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

майонез — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Очистити буряк і натерти його на дрібній тертці. Моркву також натерти — можна використати сиру для більш свіжого смаку або злегка обшпарену, якщо хочеться ніжнішої текстури.

Морква та буряк. Фото: smakuiemo.com.ua

Плавлені сирки попередньо покласти в морозильник на 10 хвилин, щоб вони легше натиралися. Потім натерти їх на дрібній тертці.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, моркву та сир. Додати подрібнений часник, майонез і сіль. Добре перемішати ложкою до однорідної маси.

Плавлений сир та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат можна подати гіркою, прикрасити зеленню або горішками. Для святкової подачі сформувати кулю та посипати тертим буряком або морквою. Страва виходить яскрава, ароматна й дуже смачна — ідеальна як закуска або легкий салат до обіду.

