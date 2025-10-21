Салат з буряком Дружба — рецепт приготування простої закуски за 3 хвилини з фото

Салат "Дружба" — 3 продукти та 3 хвилини на приготування
Салат "Дружба" — це рецепт, який доводить, що для смачної страви не потрібно багато інгредієнтів. Усього три прості продукти — буряк, морква й сир створюють ідеальне поєднання ніжності, свіжості та аромату. Такий салат готується за лічені хвилини й чудово підходить для швидкої вечері або святкової закуски.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- буряк (варений або запечений) — 1 шт.;
- морква (свіжа) — 1 шт.;
- плавлений сирок — 2 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Очистити буряк і натерти його на дрібній тертці. Моркву також натерти — можна використати сиру для більш свіжого смаку або злегка обшпарену, якщо хочеться ніжнішої текстури.
Плавлені сирки попередньо покласти в морозильник на 10 хвилин, щоб вони легше натиралися. Потім натерти їх на дрібній тертці.
У глибокій мисці з’єднати буряк, моркву та сир. Додати подрібнений часник, майонез і сіль. Добре перемішати ложкою до однорідної маси.
Салат можна подати гіркою, прикрасити зеленню або горішками. Для святкової подачі сформувати кулю та посипати тертим буряком або морквою. Страва виходить яскрава, ароматна й дуже смачна — ідеальна як закуска або легкий салат до обіду.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!