Салат Вивальди — самая вкусная альтернатива Мимозе, рецепт на Новый год 2026

Салат "Вивальди" — заменит "Мимозу", рецепт на Новый год
Если ищете что-то новое для праздничного стола — этот салат станет открытием. "Вивальди" сочетает знакомые продукты в неожиданной гармонии: тунец, сыр, огурцы и ананасы создают утонченный, сбалансированный вкус, который понравится всем. Это блюдо с характером, в котором чувствуется свежесть, нежность и легкая пикантность. И главное — готовится быстро, без лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- тунец в масле — 2 банки;
- яйца — 6 шт.;
- соленые огурцы — 4 шт.;
- зеленый лук — несколько перьев;
- твердый сыр — 200 г;
- кукуруза консервированная — 100 г;
- сыр Филадельфия — 150 г;
- майонез — по своему вкусу;
- укроп — для украшения.
Способ приготовления
Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Огурцы нарезать кубиками, дать стечь лишней жидкости. Твердый сыр натереть, зелень измельчить.
Тунец размять вилкой, оставив немного масла из банки — именно оно придаст салату сочности. Все ингредиенты лучше готовить заранее, чтобы потом быстро сложить слои.
В прозрачный салатник или кулинарное кольцо выкладывать салат слоями:
- первый слой — тунец, слегка смазать майонезом;
- второй — натертые яйца, сделать тонкую сетку майонеза;
- третий — соленые огурцы;
- четвертый — кукуруза, немного майонеза;
- пятый — сыр Филадельфия, равномерно распределить ложкой или шпателем;
- шестой — натертый твердый сыр и тонкий слой майонеза.
Сверху украсить зеленью, укропом и кольцами зеленого лука. Поставить салат в холодильник на час, чтобы все слои пропитались.
После охлаждения "Вивальди" держит форму, выглядит аппетитно и на вкус даже лучше, чем традиционная "Мимоза".
Его нежная текстура и баланс вкусов сделают этот салат фаворитом новогоднего стола 2026.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!