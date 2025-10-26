Видео
Салат "Вивальди" — заменит "Мимозу", рецепт на Новый год

Салат "Вивальди" — заменит "Мимозу", рецепт на Новый год

Дата публикации 26 октября 2025 12:04
обновлено: 17:34
Салат Вивальди — самая вкусная альтернатива Мимозе, рецепт на Новый год 2026
Салат "Вивальди". Фото: smakuiemo.com.ua

Если ищете что-то новое для праздничного стола — этот салат станет открытием. "Вивальди" сочетает знакомые продукты в неожиданной гармонии: тунец, сыр, огурцы и ананасы создают утонченный, сбалансированный вкус, который понравится всем. Это блюдо с характером, в котором чувствуется свежесть, нежность и легкая пикантность. И главное — готовится быстро, без лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • тунец в масле — 2 банки;
  • яйца — 6 шт.;
  • соленые огурцы — 4 шт.;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • твердый сыр — 200 г;
  • кукуруза консервированная — 100 г;
  • сыр Филадельфия — 150 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • укроп — для украшения.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, охладить, очистить и натереть на крупной терке. Огурцы нарезать кубиками, дать стечь лишней жидкости. Твердый сыр натереть, зелень измельчить.

рецепт салату замість мімози
Консервированный тунец. Фото: smakuiemo.com.ua

Тунец размять вилкой, оставив немного масла из банки — именно оно придаст салату сочности. Все ингредиенты лучше готовить заранее, чтобы потом быстро сложить слои.

рецепт смачного салату на новий рік 2026
Маринованные огурцы и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

В прозрачный салатник или кулинарное кольцо выкладывать салат слоями:

  • первый слой — тунец, слегка смазать майонезом;
  • второй — натертые яйца, сделать тонкую сетку майонеза;
  • третий — соленые огурцы;
  • четвертый — кукуруза, немного майонеза;
  • пятый — сыр Филадельфия, равномерно распределить ложкой или шпателем;
  • шестой — натертый твердый сыр и тонкий слой майонеза.

Сверху украсить зеленью, укропом и кольцами зеленого лука. Поставить салат в холодильник на час, чтобы все слои пропитались.

салат з консервованим тунцем
Майонез и кукуруза. Фото: smakuiemo.com.ua

После охлаждения "Вивальди" держит форму, выглядит аппетитно и на вкус даже лучше, чем традиционная "Мимоза".

салат на новий рік 2026
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Его нежная текстура и баланс вкусов сделают этот салат фаворитом новогоднего стола 2026.

Новый год салат рецепт закуска салат мимоза
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
