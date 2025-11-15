Новая Мимоза с тунцом и пекинской капустой — нежный салат на праздничный стол, рецепт приготовления

Новая "Мимоза" королева нежности — салат с невероятным вкусом
Эта новая "Мимоза" — настоящее открытие для праздничного стола. Сочетание тунца, нежных сырков и хрустящей пекинской капусты создает изысканный вкус и легкую текстуру. Салат не только красивый, но и удивительно гармоничный — каждая ложка дарит мягкость, свежесть и ощущение домашнего тепла.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.;
- тунец в масле — 1 банка (примерно 180 г);
- пекинская капуста — 150-200 г;
- плавленые сырки — 2 шт. (примерно 180 г);
- красный лук — ½ небольшого;
- яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — для украшения.
Для соуса:
- майонез — 2 ст. л.;
- йогурт или густая сметана — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- щепотка сахара;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Картофель запечь в кожуре при температуре 180°C до мягкости, затем остудить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить вкрутую, остудить, разделить белки и желтки. Белки использовать в салате, а желтками украсить верхний слой.
Пекинскую капусту мелко нашинковать. Лук измельчить и замариновать на 10 минут в лимонном соке или в кипятке с несколькими каплями уксуса — это смягчит его вкус. Плавленые сырки положить в морозильник на 15-20 минут, чтобы легче было натереть. Тунец размять вилкой вместе с небольшим количеством масла из банки - для сочности.
Для соуса смешать майонез, йогурт или сметану, лимонный сок, сахар и черный перец, хорошо перемешать до однородности.
Салат выкладывать слоями: сначала картофель и немного соуса, далее тунец и соус, затем красный лук, слой пекинской капусты, снова соус, натертые плавленые сырки, белки, соус и сверху — желтки. Украсить зеленым луком и легкой сеточкой майонеза. Перед подачей поставить салат в холодильник на несколько часов, чтобы все слои хорошо пропитались.
