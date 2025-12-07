Быстрые салаты из пекинской капусты — рецепты на каждый день

Салат с пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с пекинской капустой станет вашим универсальным спасением в дни, когда нужно что-то быстрое, свежее и очень вкусное. Он сочетает нежность курицы, хрусткость овощей и яркость корейской моркови, создавая сбалансированное и аппетитное блюдо без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 700 г;

копченая куриная грудка — 300 г;

морковь по-корейски — 300 г;

свежие огурцы — 2 шт.;

кукуруза консервированная — 1 банка;

майонез или греческий йогурт / сметана с горчицей / масляно-медовая заправка — по своему вкусу.

Способ приготовления

Подготовить пекинскую капусту, нарезав ее тонкими полосками, чтобы она сохранила легкость и хрусткость. Копченую куриную грудку нарезать мелкими кусочками, а затем аккуратной соломкой. Морковь по-корейски оставить готовой к смешиванию, а огурцы нарезать соломкой или воспользоваться теркой для корейских салатов.

Натертый огурец. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую миску выложить капусту, курицу, морковь, огурцы и кукурузу.

Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить майонез или выбранную альтернативную заправку и аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты остались сочными.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

При необходимости добавить соль или перец. Дать салату несколько минут настояться, чтобы вкусы сбалансировались и стали более выразительными.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.