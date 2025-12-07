Быстрые салаты из пекинской капусты — рецепты на каждый день

Салат с пекинской капустой на каждый день — когда надо быстро
Этот салат с пекинской капустой станет вашим универсальным спасением в дни, когда нужно что-то быстрое, свежее и очень вкусное. Он сочетает нежность курицы, хрусткость овощей и яркость корейской моркови, создавая сбалансированное и аппетитное блюдо без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 700 г;
- копченая куриная грудка — 300 г;
- морковь по-корейски — 300 г;
- свежие огурцы — 2 шт.;
- кукуруза консервированная — 1 банка;
- майонез или греческий йогурт / сметана с горчицей / масляно-медовая заправка — по своему вкусу.
Способ приготовления
Подготовить пекинскую капусту, нарезав ее тонкими полосками, чтобы она сохранила легкость и хрусткость. Копченую куриную грудку нарезать мелкими кусочками, а затем аккуратной соломкой. Морковь по-корейски оставить готовой к смешиванию, а огурцы нарезать соломкой или воспользоваться теркой для корейских салатов.
В большую миску выложить капусту, курицу, морковь, огурцы и кукурузу.
Добавить майонез или выбранную альтернативную заправку и аккуратно перемешать, чтобы ингредиенты остались сочными.
При необходимости добавить соль или перец. Дать салату несколько минут настояться, чтобы вкусы сбалансировались и стали более выразительными.
