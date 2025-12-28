Відео
Салат "Сучасний" за 5 хвилин — знадобиться кукурудза та курка

Дата публікації: 28 грудня 2025 14:44
Салат Сучасний за 5 хвилин — швидкий і яскравий рецепт
Салат "Сучасний". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Сучасний" готується всього за кілька хвилин і поєднує ніжну копчену курку, соковиту кукурудзу та свіжі овочі. Легкий, яскравий і дуже смачний — він стане вашим улюбленим салатом для швидкого перекусу або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • копчена куряча грудка — 250 г;
  • свіжі огірки — 2 шт.;
  • твердий сир (ніжний, нейтральний) — 100 г;
  • морква — 1 шт.;
  • кріп — кілька гілочок;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • майонез (домашній бажано) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Копчену курячу грудку нарізати тонкими смужками або брусочками. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.

Огірки нарізати смужками, моркву натерти або нарізати соломкою, а твердий сир нарізати.

рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати кріп та додати до салату. Заправити майонезом, посолити та поперчити до свого смаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт курка кукурудза закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
