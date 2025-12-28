Салат Сучасний за 5 хвилин — швидкий і яскравий рецепт

Салат "Сучасний". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Сучасний" готується всього за кілька хвилин і поєднує ніжну копчену курку, соковиту кукурудзу та свіжі овочі. Легкий, яскравий і дуже смачний — він стане вашим улюбленим салатом для швидкого перекусу або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

консервована кукурудза — 1 банка;

копчена куряча грудка — 250 г;

свіжі огірки — 2 шт.;

твердий сир (ніжний, нейтральний) — 100 г;

морква — 1 шт.;

кріп — кілька гілочок;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

майонез (домашній бажано) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Копчену курячу грудку нарізати тонкими смужками або брусочками. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.

Огірки нарізати смужками, моркву натерти або нарізати соломкою, а твердий сир нарізати.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно нарізати кріп та додати до салату. Заправити майонезом, посолити та поперчити до свого смаку.

