Салат Сучасний за 5 хвилин — швидкий і яскравий рецепт

Салат "Сучасний" за 5 хвилин — знадобиться кукурудза та курка
Салат "Сучасний" готується всього за кілька хвилин і поєднує ніжну копчену курку, соковиту кукурудзу та свіжі овочі. Легкий, яскравий і дуже смачний — він стане вашим улюбленим салатом для швидкого перекусу або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- консервована кукурудза — 1 банка;
- копчена куряча грудка — 250 г;
- свіжі огірки — 2 шт.;
- твердий сир (ніжний, нейтральний) — 100 г;
- морква — 1 шт.;
- кріп — кілька гілочок;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- майонез (домашній бажано) — до свого смаку.
Спосіб приготування
Копчену курячу грудку нарізати тонкими смужками або брусочками. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.
Огірки нарізати смужками, моркву натерти або нарізати соломкою, а твердий сир нарізати.
Дрібно нарізати кріп та додати до салату. Заправити майонезом, посолити та поперчити до свого смаку.
