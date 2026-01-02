Салат з пекінською капустою для схуднення — швидкий рецепт з фото

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з пекінською капустою для схуднення — це простий і швидкий рецепт з трьох основних інгредієнтів. Огірки, білки яєць і хрустка капуста у поєднанні з легкою сметанно-жовтковою заправкою створюють ніжний та корисний салат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 300 г;

огірки — 2 шт.;

яєчний білок — 6 шт.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

жовтки — 2 шт.;

сіль, перець — до свого смаку.

Додатково:

кріп, петрушка, зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, остудити, нарізати білки кубиком, жовтки залишити для заправки. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, огірки нарізати півкільцями або кубиками.

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно порізати зелень: кріп, петрушку і зелену цибулю. Для заправки жовтки змішати зі сметаною та гірчицею, додати сіль і перець до свого смаку, добре перемішати.

У великій мисці з’єднати капусту, огірки, білки та зелень, заправити соусом і акуратно перемішати. Салат готовий до подачі.

