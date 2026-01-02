Відео
Головна Смак Салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти

Салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою для схуднення — швидкий рецепт з фото
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з пекінською капустою для схуднення — це простий і швидкий рецепт з трьох основних інгредієнтів. Огірки, білки яєць і хрустка капуста у поєднанні з легкою сметанно-жовтковою заправкою створюють ніжний та корисний салат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 300 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • яєчний білок — 6 шт.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Додатково:

  • кріп, петрушка, зелена цибуля — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, остудити, нарізати білки кубиком, жовтки залишити для заправки. Пекінську капусту нашаткувати тонкою соломкою, огірки нарізати півкільцями або кубиками.

салат з пекінською капустою
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Дрібно порізати зелень: кріп, петрушку і зелену цибулю. Для заправки жовтки змішати зі сметаною та гірчицею, додати сіль і перець до свого смаку, добре перемішати.

У великій мисці з’єднати капусту, огірки, білки та зелень, заправити соусом і акуратно перемішати. Салат готовий до подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

схуднення салат рецепт огірки пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
