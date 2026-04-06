Вкусный салат со свеклой: достойная альтернатива винегрету

Вареные свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат со свеклой приятно удивляет сочетанием вкусов и нежной текстурой. Благодаря простым ингредиентам он получается сытным, ароматным и очень сбалансированным. Отличная альтернатива классическому винегрету, которую захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла отварная — 500 г;

яйца вареные — 3-4 шт.;

сыр твердый — 100 г;

горошек зеленый — 1 банка;

грецкие орехи — 100 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

майонез — 4-5 ст. л.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Натереть отваренную свеклу на крупной терке. Отдельно натереть яйца и твердый сыр. Добавить зеленый горошек, измельченные грецкие орехи и чеснок. Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности. Дать салату немного настояться перед подачей.

