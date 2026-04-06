Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Вкусный салат со свеклой: достойная альтернатива винегрету

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 21:44
Вареные свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат со свеклой приятно удивляет сочетанием вкусов и нежной текстурой. Благодаря простым ингредиентам он получается сытным, ароматным и очень сбалансированным. Отличная альтернатива классическому винегрету, которую захочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свекла отварная — 500 г;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • сыр твердый — 100 г;
  • горошек зеленый — 1 банка;
  • грецкие орехи — 100 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • майонез — 4-5 ст. л.
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть отваренную свеклу на крупной терке. Отдельно натереть яйца и твердый сыр.
  2. Добавить зеленый горошек, измельченные грецкие орехи и чеснок.
  3. Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
  4. Дать салату немного настояться перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации