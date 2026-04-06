Вкусный салат со свеклой: достойная альтернатива винегрету
Дата публикации 6 апреля 2026 21:44
Этот салат со свеклой приятно удивляет сочетанием вкусов и нежной текстурой. Благодаря простым ингредиентам он получается сытным, ароматным и очень сбалансированным. Отличная альтернатива классическому винегрету, которую захочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 500 г;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- сыр твердый — 100 г;
- горошек зеленый — 1 банка;
- грецкие орехи — 100 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- майонез — 4-5 ст. л.
Способ приготовления
- Натереть отваренную свеклу на крупной терке. Отдельно натереть яйца и твердый сыр.
- Добавить зеленый горошек, измельченные грецкие орехи и чеснок.
- Заправить майонезом и тщательно перемешать до однородности.
- Дать салату немного настояться перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
