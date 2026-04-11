Ярче Шубы и вкуснее Винегрета: рецепт салата со свеклой: рецепт салата со свеклой

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Если привычные салаты уже надоели, этот вариант со свеклой приятно удивит. Он сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и яркий вид, который сразу привлекает внимание на столе. Простой в приготовлении, но эффектный — именно то, что нужно для праздника или семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла отварная — 1 кг;

маринованные огурцы — 4 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

лук — 1 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

укроп — 1 пучок;

перец черный молотый — 0,5 ч. л.;

майонез — 3 ст. л.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости, добавить измельченные огурцы и чеснок, прогреть несколько минут. Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, добавить измельченный укроп, перец и майонез. Хорошо перемешать до однородности. Салат получается нежный, ароматный и очень яркий.

Ваша пробная версия Premium закончилась