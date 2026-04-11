Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ярче "Шубы" и вкуснее "Винегрета": рецепт салата со свеклой

Ярче "Шубы" и вкуснее "Винегрета": рецепт салата со свеклой

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 13:14
Ярче Шубы и вкуснее Винегрета: рецепт салата со свеклой: рецепт салата со свеклой
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Если привычные салаты уже надоели, этот вариант со свеклой приятно удивит. Он сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и яркий вид, который сразу привлекает внимание на столе. Простой в приготовлении, но эффектный — именно то, что нужно для праздника или семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свекла отварная — 1 кг;
  • маринованные огурцы — 4 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • укроп — 1 пучок;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • майонез — 3 ст. л.
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости, добавить измельченные огурцы и чеснок, прогреть несколько минут.
  2. Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать кубиками.
  3. Соединить все ингредиенты, добавить измельченный укроп, перец и майонез.
  4. Хорошо перемешать до однородности. Салат получается нежный, ароматный и очень яркий.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации