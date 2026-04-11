Ярче Шубы и вкуснее Винегрета: рецепт салата со свеклой: рецепт салата со свеклой

Ярче "Шубы" и вкуснее "Винегрета": рецепт салата со свеклой
Дата публикации 11 апреля 2026 13:14
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Если привычные салаты уже надоели, этот вариант со свеклой приятно удивит. Он сочетает насыщенный вкус, нежную текстуру и яркий вид, который сразу привлекает внимание на столе. Простой в приготовлении, но эффектный — именно то, что нужно для праздника или семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 1 кг;
- маринованные огурцы — 4 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- лук — 1 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- укроп — 1 пучок;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать и обжарить до мягкости, добавить измельченные огурцы и чеснок, прогреть несколько минут.
- Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, добавить измельченный укроп, перец и майонез.
- Хорошо перемешать до однородности. Салат получается нежный, ароматный и очень яркий.
