Топ-3 лучших салата из редиса: простые рецепты на каждый день
Когда начинается сезон редиса, самое время готовить простые и вкусные весенние салаты. Эти три рецепта удачно сочетают свежесть, хрусткость и нежные заправки, а готовятся буквально за несколько минут. Если ищете, что приготовить из редиса, эта подборка точно пригодится.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Салат №1 с редисом, яйцами и зеленым луком:
- редис — 300 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- зеленый лук — 50-70 г;
- майонез или сметана — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Салат №2 из редиса и огурца:
- редиска — 300 г;
- огурцы — 2 шт.;
- красный лук — 1/2 шт.;
- петрушка — 1/2 пучка;
- масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — по желанию;
- соль, перец — по вкусу.
Салат №3 из редиса, сметаны и чеснока:
- редис — 300 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- сметана — 1,5-2 ст. л;
- соль, черный перец — по вкусу.
Салат №1
- Редис нарезать, яйца измельчить, зеленый лук мелко нарезать.
- Соединить все ингредиенты, добавить заправку, соль и перец, перемешать.
Салат №2
- Редис, огурцы и лук нарезать, добавить измельченную петрушку.
- Заправить растительным маслом, по желанию добавить лимонный сок, посолить и перемешать.
Салат №3
- Редис нарезать, укроп измельчить, чеснок смешать со сметаной.
- Добавить заправку к редису, приправить и хорошо перемешать.
