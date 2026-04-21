Топ-3 лучших салата из редиса: простые рецепты на каждый день

Нарезанная редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Когда начинается сезон редиса, самое время готовить простые и вкусные весенние салаты. Эти три рецепта удачно сочетают свежесть, хрусткость и нежные заправки, а готовятся буквально за несколько минут. Если ищете, что приготовить из редиса, эта подборка точно пригодится.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua

Салат №1 с редисом, яйцами и зеленым луком:

редис — 300 г;

яйца вареные — 3 шт.;

зеленый лук — 50-70 г;

майонез или сметана — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу.

Салат №2 из редиса и огурца:

Реклама

редиска — 300 г;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

петрушка — 1/2 пучка;

масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — по желанию;

соль, перец — по вкусу.

Салат №3 из редиса, сметаны и чеснока:

Реклама

редис — 300 г;

чеснок — 1-2 зубчика;

укроп — 1 пучок;

сметана — 1,5-2 ст. л;

соль, черный перец — по вкусу.

Салат №1

Редис нарезать, яйца измельчить, зеленый лук мелко нарезать. Соединить все ингредиенты, добавить заправку, соль и перец, перемешать.

Салат №2

Редис, огурцы и лук нарезать, добавить измельченную петрушку. Заправить растительным маслом, по желанию добавить лимонный сок, посолить и перемешать.

Салат №3

Редис нарезать, укроп измельчить, чеснок смешать со сметаной. Добавить заправку к редису, приправить и хорошо перемешать.

