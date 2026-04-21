Топ-3 лучших салата из редиса: простые рецепты на каждый день

Топ-3 лучших салата из редиса: простые рецепты на каждый день

Дата публикации 21 апреля 2026 21:44
Нарезанная редиска. Фото: smachnenke.com.ua

Когда начинается сезон редиса, самое время готовить простые и вкусные весенние салаты. Эти три рецепта удачно сочетают свежесть, хрусткость и нежные заправки, а готовятся буквально за несколько минут. Если ищете, что приготовить из редиса, эта подборка точно пригодится.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Салат с редиской. Фото: smachnenke.com.ua

Салат №1 с редисом, яйцами и зеленым луком:

  • редис — 300 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • зеленый лук — 50-70 г;
  • майонез или сметана — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Салат №2 из редиса и огурца:

  • редиска — 300 г;
  • огурцы — 2 шт.;
  • красный лук — 1/2 шт.;
  • петрушка — 1/2 пучка;
  • масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — по желанию;
  • соль, перец — по вкусу.

Салат №3 из редиса, сметаны и чеснока:

  • редис — 300 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • сметана — 1,5-2 ст. л;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Салат №1

  1. Редис нарезать, яйца измельчить, зеленый лук мелко нарезать.
  2. Соединить все ингредиенты, добавить заправку, соль и перец, перемешать.

Салат №2

  1. Редис, огурцы и лук нарезать, добавить измельченную петрушку.
  2. Заправить растительным маслом, по желанию добавить лимонный сок, посолить и перемешать.

Салат №3

  1. Редис нарезать, укроп измельчить, чеснок смешать со сметаной.
  2. Добавить заправку к редису, приправить и хорошо перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
