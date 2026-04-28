Идеальный ингредиент к молодой капусте: рецепт салата на ужин: рецепт салата на ужин

Идеальный ингредиент к молодой капусте: рецепт салата на ужин
Дата публикации 28 апреля 2026 00:44
Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат из молодой капусты — настоящая находка для легкого ужина. Он готовится за считанные минуты и получается свежим и хрустящим. Сочетание простых ингредиентов делает вкус нежным, но насыщенным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 400 г;
- огурец — 1 шт.;
- вареные яйца — 2 шт.;
- укроп и петрушка — небольшой пучок;
- сметана или греческий йогурт — 60 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодую капусту тонко нашинковать — она нежная и не требует дополнительного разминания.
- Огурец нарезать соломкой, яйца — небольшими кусочками.
- Добавить измельченную зелень: укроп и петрушку.
- Посолить, заправить сметаной или йогуртом и тщательно перемешать.
