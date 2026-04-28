Идеальный ингредиент к молодой капусте: рецепт салата на ужин: рецепт салата на ужин

Молодая капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из молодой капусты — настоящая находка для легкого ужина. Он готовится за считанные минуты и получается свежим и хрустящим. Сочетание простых ингредиентов делает вкус нежным, но насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 400 г;

огурец — 1 шт.;

вареные яйца — 2 шт.;

укроп и петрушка — небольшой пучок;

сметана или греческий йогурт — 60 г;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молодую капусту тонко нашинковать — она нежная и не требует дополнительного разминания. Огурец нарезать соломкой, яйца — небольшими кусочками. Добавить измельченную зелень: укроп и петрушку. Посолить, заправить сметаной или йогуртом и тщательно перемешать.

