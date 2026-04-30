Салат Арина: альтернативный рецепт вместо Оливье и Шубы

Салат "Орыся": альтернативный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"
Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 21:44
Салат "Орыся". Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат легко заменит привычные праздничные блюда и приятно удивит новым вкусом. Сочетание нежной курицы, сочного ананаса и хрустящего огурца создает идеальный баланс. Идеально подходит как для будней, так и для особых событий.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная грудка вареная — 2 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- кукуруза консервированная — 200 г;
- ананас консервированный — 200 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для маринования:
- лук — 1 шт.;
- вода — кипяток;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, залить горячей водой, добавить сахар и уксус, оставить мариноваться до мягкости.
- Куриное филе, огурцы и яйца нарезать небольшими кубиками.
- Добавить кукурузу, ананас и отжатый лук.
- Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.
Реклама