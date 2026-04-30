Салат Арина: альтернативный рецепт вместо Оливье и Шубы

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат "Орыся": альтернативный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"

Салат "Орыся": альтернативный рецепт вместо "Оливье" и "Шубы"

Ua ru
Дата публикации 30 апреля 2026 21:44
Салат "Орыся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат легко заменит привычные праздничные блюда и приятно удивит новым вкусом. Сочетание нежной курицы, сочного ананаса и хрустящего огурца создает идеальный баланс. Идеально подходит как для будней, так и для особых событий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная грудка вареная — 2 шт.;
  • огурец — 2 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • ананас консервированный — 200 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для маринования:

  • лук — 1 шт.;
  • вода — кипяток;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, залить горячей водой, добавить сахар и уксус, оставить мариноваться до мягкости.
  2. Куриное филе, огурцы и яйца нарезать небольшими кубиками.
  3. Добавить кукурузу, ананас и отжатый лук.
  4. Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации