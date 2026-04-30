Салат Арина: альтернативный рецепт вместо Оливье и Шубы

Этот салат легко заменит привычные праздничные блюда и приятно удивит новым вкусом. Сочетание нежной курицы, сочного ананаса и хрустящего огурца создает идеальный баланс. Идеально подходит как для будней, так и для особых событий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная грудка вареная — 2 шт.;

огурец — 2 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

кукуруза консервированная — 200 г;

ананас консервированный — 200 г;

майонез — 2 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Для маринования:

лук — 1 шт.;

вода — кипяток;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, залить горячей водой, добавить сахар и уксус, оставить мариноваться до мягкости. Куриное филе, огурцы и яйца нарезать небольшими кубиками. Добавить кукурузу, ананас и отжатый лук. Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.

