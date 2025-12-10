Видео
Салат "Натали" — его никто не знает, но вкуснее всех закусок

Салат "Натали" — его никто не знает, но вкуснее всех закусок

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:04
Салат Натали — праздничный рецепт с курицей и овощами
Салат "Натали". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Натали" — это сочетание нежных овощей, сочного куриного филе и яичных белков, заправленных нежным соусом из йогурта и оливкового масла. Маринованный лук добавляет легкую кислинку, а свежая зелень делает блюдо ярким и аппетитным. Готовится просто, а на вкус намного лучше привычных праздничных салатов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • вареный картофель — 1 шт.;
  • вареная морковь — 1 шт.;
  • вареное куриное филе — 1 шт.;
  • вареная свекла — 1 шт.;
  • вареные белки — 4 шт.;
  • укроп — 1 пучок.

Для соуса:

  • вареные желтки — 4 шт.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Для маринования лука:

  • красный лук — 1 шт.;
  • кипяток — 50 мл.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • перец — по своему вкусу;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком на 2 минуты. Слить воду, добавить соль, сахар, перец и уксус, перемешать и оставить мариноваться.

святковий рецепт з куркою та овочами
Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса размять вилкой яичные желтки, добавить масло, йогурт, горчицу и соль, тщательно перемешать. Переложить в кондитерский мешок для удобства.

смачний святковий рецепт салату з куркою та овочами
Майонез и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

В салатной миске первым слоем натереть картофель, немного посолить и полить сеточкой соуса. Далее натереть морковь, выложить полоски куриного филе, натереть свеклу, натереть белки - каждый слой поливать соусом.

святковий рецепт салату з куркою та овочами
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить маринованный лук и украсить свежим укропом. Подавать сразу или дать салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса.

