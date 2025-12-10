Салат Натали — праздничный рецепт с курицей и овощами

Салат "Натали". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Натали" — это сочетание нежных овощей, сочного куриного филе и яичных белков, заправленных нежным соусом из йогурта и оливкового масла. Маринованный лук добавляет легкую кислинку, а свежая зелень делает блюдо ярким и аппетитным. Готовится просто, а на вкус намного лучше привычных праздничных салатов.

Вам понадобится:

вареный картофель — 1 шт.;

вареная морковь — 1 шт.;

вареное куриное филе — 1 шт.;

вареная свекла — 1 шт.;

вареные белки — 4 шт.;

укроп — 1 пучок.

Для соуса:

вареные желтки — 4 шт.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

греческий йогурт — 3 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Для маринования лука:

красный лук — 1 шт.;

кипяток — 50 мл.;

соль — 1/2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

перец — по своему вкусу;

яблочный уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком на 2 минуты. Слить воду, добавить соль, сахар, перец и уксус, перемешать и оставить мариноваться.

Картофель и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Для соуса размять вилкой яичные желтки, добавить масло, йогурт, горчицу и соль, тщательно перемешать. Переложить в кондитерский мешок для удобства.

Майонез и свекла. Фото: gospodynka.com.ua

В салатной миске первым слоем натереть картофель, немного посолить и полить сеточкой соуса. Далее натереть морковь, выложить полоски куриного филе, натереть свеклу, натереть белки - каждый слой поливать соусом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Сверху выложить маринованный лук и украсить свежим укропом. Подавать сразу или дать салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса.