Салат Натали — праздничный рецепт с курицей и овощами

Салат "Натали" — его никто не знает, но вкуснее всех закусок
Салат "Натали" — это сочетание нежных овощей, сочного куриного филе и яичных белков, заправленных нежным соусом из йогурта и оливкового масла. Маринованный лук добавляет легкую кислинку, а свежая зелень делает блюдо ярким и аппетитным. Готовится просто, а на вкус намного лучше привычных праздничных салатов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- вареный картофель — 1 шт.;
- вареная морковь — 1 шт.;
- вареное куриное филе — 1 шт.;
- вареная свекла — 1 шт.;
- вареные белки — 4 шт.;
- укроп — 1 пучок.
Для соуса:
- вареные желтки — 4 шт.;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- греческий йогурт — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Для маринования лука:
- красный лук — 1 шт.;
- кипяток — 50 мл.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- перец — по своему вкусу;
- яблочный уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими полукольцами и залить кипятком на 2 минуты. Слить воду, добавить соль, сахар, перец и уксус, перемешать и оставить мариноваться.
Для соуса размять вилкой яичные желтки, добавить масло, йогурт, горчицу и соль, тщательно перемешать. Переложить в кондитерский мешок для удобства.
В салатной миске первым слоем натереть картофель, немного посолить и полить сеточкой соуса. Далее натереть морковь, выложить полоски куриного филе, натереть свеклу, натереть белки - каждый слой поливать соусом.
Сверху выложить маринованный лук и украсить свежим укропом. Подавать сразу или дать салату настояться 15-20 минут для лучшего вкуса.
