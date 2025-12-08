Салат Татьяна на новый год 2026 — праздничный рецепт

Салат "Татьяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Татьяна" превратит ваш праздничный стол в настоящее украшение. Каждый слой — от картофеля до моркови — пропитывается майонезом, сохраняя нежность и яркие вкусы. Гранат и петрушка придают салату праздничный вид, а плотная структура позволяет нарезать его аккуратными порционными кусочками.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель отварной — 2-3 шт.;

куриное филе отварное — 1 шт.;

грибы обжаренные — 150 г;

лук жареный — 1 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

сыр твердый — 150-200 г;

морковь отварная — 2 шт.;

соль, специи — по своему вкусу;

майонез — по своему вкусу;

зерна граната и петрушка для декора.

Способ приготовления

В разъемное кольцо диаметром 20-22 см выложить первый слой — отваренный и охлажденный картофель, натертый на крупной терке. Добавить соль, перец и легкую сеточку из майонеза. Следующим слоем выложить куриное филе, нарезанное кубиками, снова слегка промазать майонезом.

Жареные грибы. Фото: gospodynka.com.ua

Третий слой — обжаренные грибы с луком, равномерно распределить по курице, добавить майонез. Четвертый слой - натертые вареные яйца, немного соли и перца, слегка смазать майонезом.

Майонез и морковь. Фото: gospodynka.com.ua

Пятый слой — тертый сыр, часть оставить для украшения, снова легкая сеточка майонеза. Верхний слой - натертая морковь, промазанная майонезом и присыпанная сыром.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат оставить на полчаса или на ночь в холодильнике, чтобы слои пропитались. Перед подачей украсить зернами граната и петрушкой. Салат получается плотным, нежным, праздничным и очень вкусным.

