Салат Татьяна на новый год 2026 — праздничный рецепт

Салат "Татьяна" станет изюминкой новогоднего стола — рецепт
Салат "Татьяна" превратит ваш праздничный стол в настоящее украшение. Каждый слой — от картофеля до моркови — пропитывается майонезом, сохраняя нежность и яркие вкусы. Гранат и петрушка придают салату праздничный вид, а плотная структура позволяет нарезать его аккуратными порционными кусочками.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 2-3 шт.;
- куриное филе отварное — 1 шт.;
- грибы обжаренные — 150 г;
- лук жареный — 1 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- сыр твердый — 150-200 г;
- морковь отварная — 2 шт.;
- соль, специи — по своему вкусу;
- майонез — по своему вкусу;
- зерна граната и петрушка для декора.
Способ приготовления
В разъемное кольцо диаметром 20-22 см выложить первый слой — отваренный и охлажденный картофель, натертый на крупной терке. Добавить соль, перец и легкую сеточку из майонеза. Следующим слоем выложить куриное филе, нарезанное кубиками, снова слегка промазать майонезом.
Третий слой — обжаренные грибы с луком, равномерно распределить по курице, добавить майонез. Четвертый слой - натертые вареные яйца, немного соли и перца, слегка смазать майонезом.
Пятый слой — тертый сыр, часть оставить для украшения, снова легкая сеточка майонеза. Верхний слой - натертая морковь, промазанная майонезом и присыпанная сыром.
Салат оставить на полчаса или на ночь в холодильнике, чтобы слои пропитались. Перед подачей украсить зернами граната и петрушкой. Салат получается плотным, нежным, праздничным и очень вкусным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!