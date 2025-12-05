Женский салат Маргарита за 5 минут — рецепт на Новый год 2026

Женский новогодний салат "Маргарита" — готовится всего 5 минут
Приготовьте праздничный салат "Маргарита" всего за пять минут. Сочетание сочных ананасов, нежного филе, болгарского перца и твердого сыра делает его ярким, ароматным и необычайно аппетитным. Идеальное блюдо для новогоднего стола, которое поражает внешним видом и вкусом.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- ананасы консервированные — 150 г;
- болгарский перец красный или зеленый — 1 большой;
- ветчина или копченое куриное филе — 250 г;
- твердый сыр — 150 г;
- маслины без косточки — 1 банка;
- майонез — по своему вкусу;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- зелень — для украшения.
Способ приготовления
Ветчину или копченое куриное филе нарезать соломкой. Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками.
Консервированные ананасы откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Маслины нарезать кружочками или дольками.
Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить майонез, соль и перец.
Осторожно перемешать, чтобы сохранить сочность. Сверху украсить салат свежей зеленью и маслинами.
Для праздничной подачи можно выложить через кулинарное кольцо или немного охладить перед подачей, чтобы слои объединились и вкус стал насыщеннее.
