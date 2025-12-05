Видео
Главная Вкус Женский новогодний салат "Маргарита" — готовится всего 5 минут

Женский новогодний салат "Маргарита" — готовится всего 5 минут

Дата публикации 5 декабря 2025 13:04
Женский салат Маргарита за 5 минут — рецепт на Новый год 2026
Новогодний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовьте праздничный салат "Маргарита" всего за пять минут. Сочетание сочных ананасов, нежного филе, болгарского перца и твердого сыра делает его ярким, ароматным и необычайно аппетитным. Идеальное блюдо для новогоднего стола, которое поражает внешним видом и вкусом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • ананасы консервированные — 150 г;
  • болгарский перец красный или зеленый — 1 большой;
  • ветчина или копченое куриное филе — 250 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • маслины без косточки — 1 банка;
  • майонез — по своему вкусу;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • зелень — для украшения.

Способ приготовления

Ветчину или копченое куриное филе нарезать соломкой. Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками.

рецепт салату з шинкою
Куриное филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Консервированные ананасы откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Маслины нарезать кружочками или дольками.

салат на новий рік з ананасами
Консервированные ананасы. Фото: smakuiemo.com.ua

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить майонез, соль и перец.

рецепт салату з копченою куркою та ананасами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Осторожно перемешать, чтобы сохранить сочность. Сверху украсить салат свежей зеленью и маслинами.

новорічний рецепт салату з копченою куркою та ананасами
Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Для праздничной подачи можно выложить через кулинарное кольцо или немного охладить перед подачей, чтобы слои объединились и вкус стал насыщеннее.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт Что приготовить на Новый год закуска ананас
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
