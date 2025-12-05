Женский салат Маргарита за 5 минут — рецепт на Новый год 2026

Новогодний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовьте праздничный салат "Маргарита" всего за пять минут. Сочетание сочных ананасов, нежного филе, болгарского перца и твердого сыра делает его ярким, ароматным и необычайно аппетитным. Идеальное блюдо для новогоднего стола, которое поражает внешним видом и вкусом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

ананасы консервированные — 150 г;

болгарский перец красный или зеленый — 1 большой;

ветчина или копченое куриное филе — 250 г;

твердый сыр — 150 г;

маслины без косточки — 1 банка;

майонез — по своему вкусу;

соль, черный перец — по своему вкусу;

зелень — для украшения.

Способ приготовления

Ветчину или копченое куриное филе нарезать соломкой. Болгарский перец очистить от семян и нарезать кубиками.

Куриное филе. Фото: smakuiemo.com.ua

Консервированные ананасы откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Сыр натереть на крупной терке или нарезать кубиками. Маслины нарезать кружочками или дольками.

Консервированные ананасы. Фото: smakuiemo.com.ua

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить майонез, соль и перец.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Осторожно перемешать, чтобы сохранить сочность. Сверху украсить салат свежей зеленью и маслинами.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Для праздничной подачи можно выложить через кулинарное кольцо или немного охладить перед подачей, чтобы слои объединились и вкус стал насыщеннее.

