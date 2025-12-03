Видео
Главная Вкус Новогодний салат из 3-х ингредиентов — рецепт из маминой тетради

Новогодний салат из 3-х ингредиентов — рецепт из маминой тетради

Дата публикации 3 декабря 2025 12:04
Новогодний салат из трех ингредиентов — рецепт приготовления праздничной закуски с фото
Новогодний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат относится к тем простым и очень домашним блюдам, которые всегда появляются на праздничном столе. Он готовится с минимальным набором ингредиентов, но имеет настолько яркий вкус, что легко конкурирует с дорогими и сложными закусками.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • лук — 700 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — 100 мл.;
  • вода — 300-500 мл.;
  • куриное филе — 700 г;
  • специи (соль, перец, приправа для курицы) — по своему вкусу;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 160 г.

Способ приготовления

Подготовить лук. Очистить его и нарезать тонкими полукольцами. Переложить в глубокую миску, добавить соль и сахар, влить лимонный сок и тщательно перемешать, чтобы лук сразу пустил сок. Залить водой так, чтобы жидкость полностью покрывала овощи, и оставить мариноваться. За это время лук потеряет резкость, станет мягким и приятным на вкус, с легкими цитрусовыми нотами. Подготовить куриное филе. Промыть его, обсушить и нарезать брусочками одинаковой толщины. Добавить соль, черный перец и приправу для курицы. Разогреть на сковороде небольшое количество масла и выложить филе.

рецепт новорічного салату
Лук и курица. Фото: smachnenke.com.ua

Обжаривать до румяности, время от времени помешивая, чтобы кусочки равномерно приготовились и остались сочными. После приготовления оставить мясо остыть, чтобы в салате оно не растопило майонез. Подготовить лук к салату. Слить маринад, хорошо отжать полукольца и дополнительно промокнуть их бумажным полотенцем. Избыток жидкости может сделать салат водянистым, поэтому важно удалить ее максимально тщательно. Собрать салат слоями. Выложить на тарелку куриное филе ровным слоем и нанести сеточку майонеза.

рецепт новорічного садату з куркою та цибулею
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить маринованный лук, распределяя его равномерно по поверхности, и снова сделать тонкую сеточку майонеза. Завершить салат тертым твердым сыром, который добавит нежности. По желанию украсить зеленью и подать сразу или дать настояться, чтобы вкусы лучше раскрылись.

лук салат рецепт Что приготовить на Новый год закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
