Головна Смак Новорічний салат із 3-х інгредієнтів — рецепт з маминого зошита

Новорічний салат із 3-х інгредієнтів — рецепт з маминого зошита

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 12:04
Новорічний салат із трьох інгредієнтів — рецепт приготування святкової закуски з фото
Новорічний салат. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат належить до тих простих і дуже домашніх страв, які завжди з’являються на святковому столі. Він готується з мінімальним набором інгредієнтів, але має настільки яскравий смак, що легко конкурує з дорогими та складними закусками. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • цибуля – 700 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 1 ст. л.;
  • лимонний сік – 100 мл.;
  • вода – 300–500 мл.;
  • куряче філе – 700 г;
  • спеції (сіль, перець, приправа для курки) – до свого смаку;
  • олія – 2–3 ст. л.;
  • твердий сир – 150 г;
  • майонез – 160 г.

Спосіб приготування

Підготувати цибулю. Очистити її та нарізати тонкими півкільцями. Перекласти у глибоку миску, додати сіль і цукор, влити лимонний сік і ретельно перемішати, щоб цибуля одразу пустила сік. Залити водою так, щоб рідина повністю покривала овочі, і залишити маринуватися. За цей час цибуля втратить різкість, стане м’якою та приємною на смак, з легкими цитрусовими нотами. Підготувати куряче філе. Промити його, обсушити та нарізати брусочками однакової товщини. Додати сіль, чорний перець та приправу для курки. Розігріти на сковороді невелику кількість олії та викласти філе.

рецепт новорічного салату
Цибуля та курка. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажувати до рум’яності, час від часу помішуючи, щоб шматочки рівномірно приготувалися та залишилися соковитими. Після готування залишити м'ясо охолонути, щоб у салаті воно не розтопило майонез. Підготувати цибулю до салату. Злити маринад, гарно віджати півкільця та додатково промокнути їх паперовим рушником. Надлишок рідини може зробити салат водянистим, тому важливо видалити її максимально ретельно. Зібрати салат шарами. Викласти на тарілку куряче філе рівним шаром і нанести сіточку майонезу.

рецепт новорічного садату з куркою та цибулею
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати мариновану цибулю, розподіляючи її рівномірно по поверхні, і знову зробити тонку сіточку майонезу. Завершити салат тертим твердим сиром, який додасть ніжності. За бажанням прикрасити зеленню та подати одразу або дати настоятися, щоб смаки краще розкрилися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
