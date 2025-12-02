Відео
Салат із куркою, грибами та чорносливом — святковий рецепт

Салат із куркою, грибами та чорносливом — святковий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:04
Салат з куркою, грибами та чорносливом — рецепт приготування з фото
Салат із куркою, грибами та чорносливом. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою, грибами та чорносливом підкорює з першої ложки багатством смаку та ніжною текстурою. Він поєднує соковите м’ясо, ароматні овочі й легку солодку нотку сухофруктів, створюючи ідеальну страву для особливих нагод. Рецепт настільки зручний, що ви зможете легко приготувати його без зайвих клопотів. Такий салат завжди виглядає ефектно й чудово тримає форму після охолодження.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі стегна без кістки — 4 шт. (відварені);
  • печериці — 350 г;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • чорнослив — 150 г;
  • яйця відварені — 6 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • зелена цибуля — 1 пучок;
  • майонез — 200–250 г;
  • сіль — до смаку;
  • перець чорний — до смаку;
  • олія — за потреби.

Спосіб приготування

Підготувати всі продукти, щоб процес приготування був швидшим. Нарізати печериці невеликими шматочками. Натерти моркву на велику тертку та подрібнити ріпчасту цибулю кубиками. Поставити на плиту дві сковорідки й влити в кожну трохи олії. Викласти до першої цибулю та обсмажити до прозорості. У другу викласти печериці й смажити до випаровування рідини та легкого підрум’янення.

салат з куркою, грибами та чорносливом
Гриби та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати моркву до цибулі, перемішати та довести овочеву суміш до готовності. Перекласти гриби та овочі в окремі ємності й залишити охолонути. Відварені курячі стегна нарізати дрібними кубиками. Чорнослив промити, за необхідності замочити, обсушити й подрібнити. Яйця натерти на великій тертці. Зелень дрібно нарізати. Сир натерти на дрібну тертку.

смачний салат з куркою, грибами та чорносливом
Майонез та курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати овочево-грибну суміш: змішати обсмажену моркву з цибулею, печериці та чорнослив, додати сіль і перець та перемішати до однорідності.

святковий салат з куркою, грибами та чорносливом
Цибуля та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

На тарілку встановити кулінарне кільце й змастити основу тонким шаром майонезу. Рівномірно викласти курку, злегка утрамбувати та покрити майонезом. Далі розподілити шар натертих яєць та промастити.

рецепт салату з куркою, грибами та чорносливом
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти овочево-грибну суміш, змастити майонезом. Поверх розподілити натертий сир і нанести дуже тонкий шар майонезу. Завершити подрібненою зеленою цибулею. Поставити салат у холодильник для стабілізації. Після охолодження зняти кулінарне кільце й подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт гриби печериці Що приготувати на Новий рік
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
