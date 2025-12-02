Салат з куркою, грибами та чорносливом — рецепт приготування з фото

Салат із куркою, грибами та чорносливом. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з куркою, грибами та чорносливом підкорює з першої ложки багатством смаку та ніжною текстурою. Він поєднує соковите м’ясо, ароматні овочі й легку солодку нотку сухофруктів, створюючи ідеальну страву для особливих нагод. Рецепт настільки зручний, що ви зможете легко приготувати його без зайвих клопотів. Такий салат завжди виглядає ефектно й чудово тримає форму після охолодження.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі стегна без кістки — 4 шт. (відварені);

печериці — 350 г;

морква — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

чорнослив — 150 г;

яйця відварені — 6 шт.;

твердий сир — 150 г;

зелена цибуля — 1 пучок;

майонез — 200–250 г;

сіль — до смаку;

перець чорний — до смаку;

олія — за потреби.

Спосіб приготування

Підготувати всі продукти, щоб процес приготування був швидшим. Нарізати печериці невеликими шматочками. Натерти моркву на велику тертку та подрібнити ріпчасту цибулю кубиками. Поставити на плиту дві сковорідки й влити в кожну трохи олії. Викласти до першої цибулю та обсмажити до прозорості. У другу викласти печериці й смажити до випаровування рідини та легкого підрум’янення.

Гриби та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати моркву до цибулі, перемішати та довести овочеву суміш до готовності. Перекласти гриби та овочі в окремі ємності й залишити охолонути. Відварені курячі стегна нарізати дрібними кубиками. Чорнослив промити, за необхідності замочити, обсушити й подрібнити. Яйця натерти на великій тертці. Зелень дрібно нарізати. Сир натерти на дрібну тертку.

Майонез та курка. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати овочево-грибну суміш: змішати обсмажену моркву з цибулею, печериці та чорнослив, додати сіль і перець та перемішати до однорідності.

Цибуля та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

На тарілку встановити кулінарне кільце й змастити основу тонким шаром майонезу. Рівномірно викласти курку, злегка утрамбувати та покрити майонезом. Далі розподілити шар натертих яєць та промастити.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти овочево-грибну суміш, змастити майонезом. Поверх розподілити натертий сир і нанести дуже тонкий шар майонезу. Завершити подрібненою зеленою цибулею. Поставити салат у холодильник для стабілізації. Після охолодження зняти кулінарне кільце й подавати.

