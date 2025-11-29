Салат Грибна галявина на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви

Салат "Грибна галявина". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Грибна галявина" — це яскрава святкова страва, яка привертає увагу з першого погляду. Завдяки поєднанню ніжних шарів, ароматних грибів і насиченого смаку він легко може стати головним конкурентом класичного "Олів’є". Такий салат виглядає ефектно, готується без складнощів і завжди виходить ніжним та добре збалансованим. Якщо ви шукаєте універсальний варіант для новорічного столу, цей рецепт стане ідеальним вибором.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

мариновані шампіньйони — 1 банка;

свинина відварна — 300 г;

картопля — 3 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

твердий сир — 120 г;

петрушка — невеликий пучок;

майонез — 200–250 г;

сіль — до смаку;

перець чорний мелений — до смаку.

Спосіб приготування

Відварити свинину до м’якості, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Підготувати картоплю: відварити її в шкірці, охолодити та натерти на крупній тертці. Яйця очистити та подрібнити на крупній тертці. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці. Мариновані шампіньйони відцідити від рідини.

Шматочки м'яса. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати форму або кулінарне кільце. Викласти шампіньйони шапочками донизу, щоб після перевертання вони стали верхнім шаром салату. Засипати їх подрібненою петрушкою, формуючи "трав’яну підкладку".

Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Розподілити картоплю рівним шаром, злегка притиснути та змастити майонезом. Додати свинину, приправити сіллю та перцем, змастити майонезом.

М'яса та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти шар яєць та знову промастити майонезом для ніжності. Завершити сирним шаром, розрівняти поверхню та злегка ущільнити.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити салат тарілкою та залишити в холодильнику на декілька годин, щоб він набрав форму. Перед подачею перевернути на блюдо та акуратно зняти форму.

