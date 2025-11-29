Відео
Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Салат "Грибна галявина" на Новий рік — гідний конкурент олів’є

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:04
Салат Грибна галявина на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви
Салат "Грибна галявина". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Грибна галявина" — це яскрава святкова страва, яка привертає увагу з першого погляду. Завдяки поєднанню ніжних шарів, ароматних грибів і насиченого смаку він легко може стати головним конкурентом класичного "Олів’є". Такий салат виглядає ефектно, готується без складнощів і завжди виходить ніжним та добре збалансованим. Якщо ви шукаєте універсальний варіант для новорічного столу, цей рецепт стане ідеальним вибором.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мариновані шампіньйони — 1 банка;
  • свинина відварна — 300 г;
  • картопля — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • твердий сир — 120 г;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • майонез — 200–250 г;
  • сіль — до смаку;
  • перець чорний мелений — до смаку.

Спосіб приготування

Відварити свинину до м’якості, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Підготувати картоплю: відварити її в шкірці, охолодити та натерти на крупній тертці. Яйця очистити та подрібнити на крупній тертці. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці. Мариновані шампіньйони відцідити від рідини.

рецепт салату грибна галявина
Шматочки м'яса. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати форму або кулінарне кільце. Викласти шампіньйони шапочками донизу, щоб після перевертання вони стали верхнім шаром салату. Засипати їх подрібненою петрушкою, формуючи "трав’яну підкладку".

святковй салат з печерицями
Мариновані печериці. Фото: smakuiemo.com.ua

Розподілити картоплю рівним шаром, злегка притиснути та змастити майонезом. Додати свинину, приправити сіллю та перцем, змастити майонезом.

рецепт святкового салату
М'яса та майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти шар яєць та знову промастити майонезом для ніжності. Завершити сирним шаром, розрівняти поверхню та злегка ущільнити.

рецепт салату на новий рік 2026
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити салат тарілкою та залишити в холодильнику на декілька годин, щоб він набрав форму. Перед подачею перевернути на блюдо та акуратно зняти форму.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт гриби печериці Що приготувати на Новий рік
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
