Салат Грибна галявина на Новий рік 2026 — рецепт приготування святкової страви

Салат "Грибна галявина" на Новий рік — гідний конкурент олів’є
Салат "Грибна галявина" — це яскрава святкова страва, яка привертає увагу з першого погляду. Завдяки поєднанню ніжних шарів, ароматних грибів і насиченого смаку він легко може стати головним конкурентом класичного "Олів’є". Такий салат виглядає ефектно, готується без складнощів і завжди виходить ніжним та добре збалансованим. Якщо ви шукаєте універсальний варіант для новорічного столу, цей рецепт стане ідеальним вибором.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- мариновані шампіньйони — 1 банка;
- свинина відварна — 300 г;
- картопля — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- петрушка — невеликий пучок;
- майонез — 200–250 г;
- сіль — до смаку;
- перець чорний мелений — до смаку.
Спосіб приготування
Відварити свинину до м’якості, охолодити та нарізати дрібними кубиками. Підготувати картоплю: відварити її в шкірці, охолодити та натерти на крупній тертці. Яйця очистити та подрібнити на крупній тертці. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці. Мариновані шампіньйони відцідити від рідини.
Підготувати форму або кулінарне кільце. Викласти шампіньйони шапочками донизу, щоб після перевертання вони стали верхнім шаром салату. Засипати їх подрібненою петрушкою, формуючи "трав’яну підкладку".
Розподілити картоплю рівним шаром, злегка притиснути та змастити майонезом. Додати свинину, приправити сіллю та перцем, змастити майонезом.
Викласти шар яєць та знову промастити майонезом для ніжності. Завершити сирним шаром, розрівняти поверхню та злегка ущільнити.
Накрити салат тарілкою та залишити в холодильнику на декілька годин, щоб він набрав форму. Перед подачею перевернути на блюдо та акуратно зняти форму.
