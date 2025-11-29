Видео
Салат "Грибная поляна" на Новый год — достойный конкурент оливье

Салат "Грибная поляна" на Новый год — достойный конкурент оливье

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 12:04
Салат Грибная поляна на Новый год 2026 — рецепт приготовления праздничного блюда
Салат "Грибная поляна". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Грибная поляна" — это яркое праздничное блюдо, которое привлекает внимание с первого взгляда. Благодаря сочетанию нежных слоев, ароматных грибов и насыщенного вкуса он легко может стать главным конкурентом классического "Оливье". Такой салат выглядит эффектно, готовится без сложностей и всегда получается нежным и хорошо сбалансированным. Если вы ищете универсальный вариант для новогоднего стола, этот рецепт станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • маринованные шампиньоны — 1 банка;
  • свинина отварная — 300 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез — 200-250 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свинину до мягкости, охладить и нарезать мелкими кубиками. Подготовить картофель: отварить его в кожуре, охладить и натереть на крупной терке. Яйца очистить и измельчить на крупной терке. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке. Маринованные шампиньоны отцедить от жидкости.

рецепт салату грибна галявина
Кусочки мяса. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить форму или кулинарное кольцо. Выложить шампиньоны шапочками вниз, чтобы после переворачивания они стали верхним слоем салата. Засыпать их измельченной петрушкой, формируя "травяную подложку".

святковй салат з печерицями
Маринованные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Распределить картофель ровным слоем, слегка прижать и смазать майонезом. Добавить свинину, приправить солью и перцем, смазать майонезом.

рецепт святкового салату
Мясо и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить слой яиц и снова промазать майонезом для нежности. Завершить сырным слоем, разровнять поверхность и слегка уплотнить.

рецепт салату на новий рік 2026
Готовый салат Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть салат тарелкой и оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он набрал форму. Перед подачей перевернуть на блюдо и аккуратно снять форму.

салат рецепт грибы шампиньоны Что приготовить на Новый год
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
