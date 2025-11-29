Салат Грибная поляна на Новый год 2026 — рецепт приготовления праздничного блюда

Салат "Грибная поляна" на Новый год — достойный конкурент оливье
Салат "Грибная поляна" — это яркое праздничное блюдо, которое привлекает внимание с первого взгляда. Благодаря сочетанию нежных слоев, ароматных грибов и насыщенного вкуса он легко может стать главным конкурентом классического "Оливье". Такой салат выглядит эффектно, готовится без сложностей и всегда получается нежным и хорошо сбалансированным. Если вы ищете универсальный вариант для новогоднего стола, этот рецепт станет идеальным выбором.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- маринованные шампиньоны — 1 банка;
- свинина отварная — 300 г;
- картофель — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез — 200-250 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
Отварить свинину до мягкости, охладить и нарезать мелкими кубиками. Подготовить картофель: отварить его в кожуре, охладить и натереть на крупной терке. Яйца очистить и измельчить на крупной терке. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке. Маринованные шампиньоны отцедить от жидкости.
Подготовить форму или кулинарное кольцо. Выложить шампиньоны шапочками вниз, чтобы после переворачивания они стали верхним слоем салата. Засыпать их измельченной петрушкой, формируя "травяную подложку".
Распределить картофель ровным слоем, слегка прижать и смазать майонезом. Добавить свинину, приправить солью и перцем, смазать майонезом.
Выложить слой яиц и снова промазать майонезом для нежности. Завершить сырным слоем, разровнять поверхность и слегка уплотнить.
Накрыть салат тарелкой и оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он набрал форму. Перед подачей перевернуть на блюдо и аккуратно снять форму.
