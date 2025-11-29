Салат Грибная поляна на Новый год 2026 — рецепт приготовления праздничного блюда

Салат "Грибная поляна". Фото: smakuiemo.com.ua

Салат "Грибная поляна" — это яркое праздничное блюдо, которое привлекает внимание с первого взгляда. Благодаря сочетанию нежных слоев, ароматных грибов и насыщенного вкуса он легко может стать главным конкурентом классического "Оливье". Такой салат выглядит эффектно, готовится без сложностей и всегда получается нежным и хорошо сбалансированным. Если вы ищете универсальный вариант для новогоднего стола, этот рецепт станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

маринованные шампиньоны — 1 банка;

свинина отварная — 300 г;

картофель — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

твердый сыр — 120 г;

петрушка — небольшой пучок;

майонез — 200-250 г;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления

Отварить свинину до мягкости, охладить и нарезать мелкими кубиками. Подготовить картофель: отварить его в кожуре, охладить и натереть на крупной терке. Яйца очистить и измельчить на крупной терке. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке. Маринованные шампиньоны отцедить от жидкости.

Кусочки мяса. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить форму или кулинарное кольцо. Выложить шампиньоны шапочками вниз, чтобы после переворачивания они стали верхним слоем салата. Засыпать их измельченной петрушкой, формируя "травяную подложку".

Маринованные шампиньоны. Фото: smakuiemo.com.ua

Распределить картофель ровным слоем, слегка прижать и смазать майонезом. Добавить свинину, приправить солью и перцем, смазать майонезом.

Мясо и майонез. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить слой яиц и снова промазать майонезом для нежности. Завершить сырным слоем, разровнять поверхность и слегка уплотнить.

Готовый салат Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть салат тарелкой и оставить в холодильнике на несколько часов, чтобы он набрал форму. Перед подачей перевернуть на блюдо и аккуратно снять форму.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.