Салат с курицей, грибами и черносливом — рецепт приготовления с фото

Салат с курицей, грибами и черносливом — праздничный рецепт
Этот салат с курицей, грибами и черносливом покоряет с первой ложки богатством вкуса и нежной текстурой. Он сочетает сочное мясо, ароматные овощи и легкую сладкую нотку сухофруктов, создавая идеальное блюдо для особых случаев. Рецепт настолько удобен, что вы сможете легко приготовить его без лишних хлопот. Такой салат всегда выглядит эффектно и прекрасно держит форму после остывания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные бедра без кости — 4 шт. (отваренные);
- шампиньоны — 350 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чернослив — 150 г;
- яйца отварные — 6 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- майонез — 200-250 г;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- растительное масло — по необходимости.
Способ приготовления
Подготовить все продукты, чтобы процесс приготовления был быстрее. Нарезать шампиньоны небольшими кусочками. Натереть морковь на крупную терку и измельчить репчатый лук кубиками. Поставить на плиту две сковородки и влить в каждую немного масла. Выложить в первую лук и обжарить до прозрачности. Во вторую выложить шампиньоны и жарить до испарения жидкости и легкого подрумянивания.
Добавить морковь к луку, перемешать и довести овощную смесь до готовности. Переложить грибы и овощи в отдельные емкости и оставить остыть. Отваренные куриные бедра нарезать мелкими кубиками. Чернослив промыть, при необходимости замочить, обсушить и измельчить. Яйца натереть на крупной терке. Зелень мелко нарезать. Сыр натереть на мелкую терку.
Приготовить овощно-грибную смесь: смешать обжаренную морковь с луком, шампиньоны и чернослив, добавить соль и перец и перемешать до однородности.
На тарелку установить кулинарное кольцо и смазать основу тонким слоем майонеза. Равномерно выложить курицу, слегка утрамбовать и покрыть майонезом. Далее распределить слой натертых яиц и промазать.
Выложить овощно-грибную смесь, смазать майонезом. Поверх распределить натертый сыр и нанести очень тонкий слой майонеза. Завершить измельченным зеленым луком. Поставить салат в холодильник для стабилизации. После остывания снять кулинарное кольцо и подавать.
