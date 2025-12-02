Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с курицей, грибами и черносливом — праздничный рецепт

Салат с курицей, грибами и черносливом — праздничный рецепт

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:04
Салат с курицей, грибами и черносливом — рецепт приготовления с фото
Салат с курицей, грибами и черносливом. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат с курицей, грибами и черносливом покоряет с первой ложки богатством вкуса и нежной текстурой. Он сочетает сочное мясо, ароматные овощи и легкую сладкую нотку сухофруктов, создавая идеальное блюдо для особых случаев. Рецепт настолько удобен, что вы сможете легко приготовить его без лишних хлопот. Такой салат всегда выглядит эффектно и прекрасно держит форму после остывания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные бедра без кости — 4 шт. (отваренные);
  • шампиньоны — 350 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чернослив — 150 г;
  • яйца отварные — 6 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • майонез — 200-250 г;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • растительное масло — по необходимости.

Способ приготовления

Подготовить все продукты, чтобы процесс приготовления был быстрее. Нарезать шампиньоны небольшими кусочками. Натереть морковь на крупную терку и измельчить репчатый лук кубиками. Поставить на плиту две сковородки и влить в каждую немного масла. Выложить в первую лук и обжарить до прозрачности. Во вторую выложить шампиньоны и жарить до испарения жидкости и легкого подрумянивания.

салат з куркою, грибами та чорносливом
Грибы и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить морковь к луку, перемешать и довести овощную смесь до готовности. Переложить грибы и овощи в отдельные емкости и оставить остыть. Отваренные куриные бедра нарезать мелкими кубиками. Чернослив промыть, при необходимости замочить, обсушить и измельчить. Яйца натереть на крупной терке. Зелень мелко нарезать. Сыр натереть на мелкую терку.

смачний салат з куркою, грибами та чорносливом
Майонез и курица. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить овощно-грибную смесь: смешать обжаренную морковь с луком, шампиньоны и чернослив, добавить соль и перец и перемешать до однородности.

святковий салат з куркою, грибами та чорносливом
Лук и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

На тарелку установить кулинарное кольцо и смазать основу тонким слоем майонеза. Равномерно выложить курицу, слегка утрамбовать и покрыть майонезом. Далее распределить слой натертых яиц и промазать.

рецепт салату з куркою, грибами та чорносливом
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить овощно-грибную смесь, смазать майонезом. Поверх распределить натертый сыр и нанести очень тонкий слой майонеза. Завершить измельченным зеленым луком. Поставить салат в холодильник для стабилизации. После остывания снять кулинарное кольцо и подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

салат рецепт грибы шампиньоны Что приготовить на Новый год
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации