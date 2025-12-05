Жіночий салат Маргарита за 5 хвилин — рецепт на Новий рік 2026

Новорічний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготуйте святковий салат "Маргарита" всього за п’ять хвилин. Поєднання соковитих ананасів, ніжного філе, болгарського перцю та твердого сиру робить його яскравим, ароматним і надзвичайно апетитним. Ідеальна страва для новорічного столу, яка вражає зовнішнім виглядом і смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

ананаси консервовані — 150 г;

болгарський перець червоний або зелений — 1 великий;

шинка або копчене куряче філе — 250 г;

твердий сир — 150 г;

маслини без кісточки — 1 банка;

майонез — до свого смаку;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Шинку або копчене куряче філе нарізати соломкою. Болгарський перець очистити від насіння та нарізати кубиками.

Куряче філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Консервовані ананаси відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Сир натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Маслини нарізати кружечками або часточками.

Консервовані ананаси. Фото: smakuiemo.com.ua

Усі інгредієнти скласти у глибоку миску, додати майонез, сіль і перець.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Обережно перемішати, щоб зберегти соковитість. Зверху прикрасити салат свіжою зеленню та маслинами.

Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Для святкової подачі можна викласти через кулінарне кільце або трохи охолодити перед подачею, щоб шари об’єдналися і смак став насиченішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.