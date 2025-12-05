Відео
Жіночий новорічний салат "Маргарита" — готується всього 5 хвилин

Жіночий новорічний салат "Маргарита" — готується всього 5 хвилин

Дата публікації: 5 грудня 2025 13:04
Жіночий салат Маргарита за 5 хвилин — рецепт на Новий рік 2026
Новорічний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготуйте святковий салат "Маргарита" всього за п’ять хвилин. Поєднання соковитих ананасів, ніжного філе, болгарського перцю та твердого сиру робить його яскравим, ароматним і надзвичайно апетитним. Ідеальна страва для новорічного столу, яка вражає зовнішнім виглядом і смаком.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • ананаси консервовані — 150 г;
  • болгарський перець червоний або зелений — 1 великий;
  • шинка або копчене куряче філе — 250 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • маслини без кісточки — 1 банка;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • зелень — для прикраси.

Спосіб приготування

Шинку або копчене куряче філе нарізати соломкою. Болгарський перець очистити від насіння та нарізати кубиками. 

рецепт салату з шинкою
Куряче філе. Фото: smakuiemo.com.ua

Консервовані ананаси відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Сир натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Маслини нарізати кружечками або часточками.

салат на новий рік з ананасами
Консервовані ананаси. Фото: smakuiemo.com.ua

Усі інгредієнти скласти у глибоку миску, додати майонез, сіль і перець.

рецепт салату з копченою куркою та ананасами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Обережно перемішати, щоб зберегти соковитість. Зверху прикрасити салат свіжою зеленню та маслинами. 

новорічний рецепт салату з копченою куркою та ананасами
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Для святкової подачі можна викласти через кулінарне кільце або трохи охолодити перед подачею, щоб шари об’єдналися і смак став насиченішим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт Що приготувати на Новий рік закуска ананас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
