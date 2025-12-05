Жіночий салат Маргарита за 5 хвилин — рецепт на Новий рік 2026

Жіночий новорічний салат "Маргарита" — готується всього 5 хвилин
Приготуйте святковий салат "Маргарита" всього за п’ять хвилин. Поєднання соковитих ананасів, ніжного філе, болгарського перцю та твердого сиру робить його яскравим, ароматним і надзвичайно апетитним. Ідеальна страва для новорічного столу, яка вражає зовнішнім виглядом і смаком.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- ананаси консервовані — 150 г;
- болгарський перець червоний або зелений — 1 великий;
- шинка або копчене куряче філе — 250 г;
- твердий сир — 150 г;
- маслини без кісточки — 1 банка;
- майонез — до свого смаку;
- сіль, чорний перець — до свого смаку;
- зелень — для прикраси.
Спосіб приготування
Шинку або копчене куряче філе нарізати соломкою. Болгарський перець очистити від насіння та нарізати кубиками.
Консервовані ананаси відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина. Сир натерти на крупній тертці або нарізати кубиками. Маслини нарізати кружечками або часточками.
Усі інгредієнти скласти у глибоку миску, додати майонез, сіль і перець.
Обережно перемішати, щоб зберегти соковитість. Зверху прикрасити салат свіжою зеленню та маслинами.
Для святкової подачі можна викласти через кулінарне кільце або трохи охолодити перед подачею, щоб шари об’єдналися і смак став насиченішим.
