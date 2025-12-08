Салат Тетяна на новий рік 2026 — святковий рецепт

Салат "Тетяна" стане родзинкою новорічного столу — рецепт
Салат "Тетяна" перетворить ваш святковий стіл на справжню прикрасу зустрічі. Кожен шар — від картоплі до моркви — просочується майонезом, зберігаючи ніжність і яскраві смаки. Гранат та петрушка надають салату святкового вигляду, а щільна структура дозволяє нарізати його акуратними порційними шматочками.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 2–3 шт.;
- куряче філе відварене — 1 шт.;
- гриби обсмажені — 150 г;
- цибуля смажена — 1 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- сир твердий — 150–200 г;
- морква відварена — 2 шт.;
- сіль, спеції — до свого смаку;
- майонез — до свого смаку;
- зернята граната та петрушка для декору.
Спосіб приготування
У роз’ємне кільце діаметром 20–22 см викласти перший шар — відварену та охолоджену картоплю, натерту на великій тертці. Додати сіль, перець та легку сіточку з майонезу. Наступним шаром викласти куряче філе, нарізане кубиками, знову злегка промастити майонезом.
Третій шар — обсмажені гриби з цибулею, рівномірно розподілити по курці, додати майонез. Четвертий шар — натерті варені яйця, трохи солі та перцю, злегка змастити майонезом.
П’ятий шар — тертий сир, частину залишити для прикраси, знову легка сіточка майонезу. Верхній шар — натерта морква, промащена майонезом і присипана сиром.
Салат залишити на півгодини або на ніч у холодильнику, щоб шари просочилися. Перед подачею прикрасити зернами граната та петрушкою. Салат виходить щільним, ніжним, святковим та надзвичайно смачним.
