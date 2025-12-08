Салат Тетяна на новий рік 2026 — святковий рецепт

Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Тетяна" перетворить ваш святковий стіл на справжню прикрасу зустрічі. Кожен шар — від картоплі до моркви — просочується майонезом, зберігаючи ніжність і яскраві смаки. Гранат та петрушка надають салату святкового вигляду, а щільна структура дозволяє нарізати його акуратними порційними шматочками.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля відварена — 2–3 шт.;

куряче філе відварене — 1 шт.;

гриби обсмажені — 150 г;

цибуля смажена — 1 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

сир твердий — 150–200 г;

морква відварена — 2 шт.;

сіль, спеції — до свого смаку;

майонез — до свого смаку;

зернята граната та петрушка для декору.

Спосіб приготування

У роз’ємне кільце діаметром 20–22 см викласти перший шар — відварену та охолоджену картоплю, натерту на великій тертці. Додати сіль, перець та легку сіточку з майонезу. Наступним шаром викласти куряче філе, нарізане кубиками, знову злегка промастити майонезом.

Смажені гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Третій шар — обсмажені гриби з цибулею, рівномірно розподілити по курці, додати майонез. Четвертий шар — натерті варені яйця, трохи солі та перцю, злегка змастити майонезом.

Майонез та морква. Фото: gospodynka.com.ua

П’ятий шар — тертий сир, частину залишити для прикраси, знову легка сіточка майонезу. Верхній шар — натерта морква, промащена майонезом і присипана сиром.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат залишити на півгодини або на ніч у холодильнику, щоб шари просочилися. Перед подачею прикрасити зернами граната та петрушкою. Салат виходить щільним, ніжним, святковим та надзвичайно смачним.

