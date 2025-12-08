Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Тетяна" стане родзинкою новорічного столу — рецепт

Салат "Тетяна" стане родзинкою новорічного столу — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 13:04
Салат Тетяна на новий рік 2026 — святковий рецепт
Салат "Тетяна". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Тетяна" перетворить ваш святковий стіл на справжню прикрасу зустрічі. Кожен шар — від картоплі до моркви — просочується майонезом, зберігаючи ніжність і яскраві смаки. Гранат та петрушка надають салату святкового вигляду, а щільна структура дозволяє нарізати його акуратними порційними шматочками. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля відварена — 2–3 шт.;
  • куряче філе відварене — 1 шт.;
  • гриби обсмажені — 150 г;
  • цибуля смажена — 1 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сир твердий — 150–200 г;
  • морква відварена — 2 шт.;
  • сіль, спеції — до свого смаку;
  • майонез — до свого смаку;
  • зернята граната та петрушка для декору.

Спосіб приготування

У роз’ємне кільце діаметром 20–22 см викласти перший шар — відварену та охолоджену картоплю, натерту на великій тертці. Додати сіль, перець та легку сіточку з майонезу. Наступним шаром викласти куряче філе, нарізане кубиками, знову злегка промастити майонезом.

рецепт смачного салату
Смажені гриби. Фото: gospodynka.com.ua

Третій шар — обсмажені гриби з цибулею, рівномірно розподілити по курці, додати майонез. Четвертий шар — натерті варені яйця, трохи солі та перцю, злегка змастити майонезом.

рецепт новорічного салату
Майонез та морква. Фото: gospodynka.com.ua

П’ятий шар — тертий сир, частину залишити для прикраси, знову легка сіточка майонезу. Верхній шар — натерта морква, промащена майонезом і присипана сиром.

рецепт салату з куркою та грибами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Салат залишити на півгодини або на ніч у холодильнику, щоб шари просочилися. Перед подачею прикрасити зернами граната та петрушкою. Салат виходить щільним, ніжним, святковим та надзвичайно смачним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо. 

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим на літо. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

салат рецепт курка Що приготувати на Новий рік куряче філе
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації