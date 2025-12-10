Салат Наталі — святковий рецепт з куркою та овочами

Салат "Наталі". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Наталі" — це поєднання ніжних овочів, соковитого курячого філе та яєчних білків, заправлених ніжним соусом з йогурту та оливкової олії. Маринована цибуля додає легку кислинку, а свіжа зелень робить страву яскравою та апетитною. Готується просто, а смакує набагато краще за звичні святкові салати.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

варена картопля — 1 шт.;

варена морква — 1 шт.;

варене куряче філе — 1 шт.;

варений буряк — 1 шт.;

варені білки — 4 шт.;

кріп — 1 пучок.

Для соусу:

варені жовтки — 4 шт.;

оливкова олія — 3 ст. л.;

грецький йогурт — 3 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

червона цибуля — 1 шт.;

окріп — 50 мл.;

сіль — 1/2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

перець — до свого смаку;

яблучний оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити окропом на 2 хвилини. Злити воду, додати сіль, цукор, перець і оцет, перемішати та залишити маринуватись.

Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу розім’яти виделкою яєчні жовтки, додати олію, йогурт, гірчицю та сіль, ретельно перемішати. Перекласти у кондитерський мішок для зручності.

Майонез та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

У салатній мисці першим шаром натерти картоплю, трохи посолити та полити сіточкою соусу. Далі натерти моркву, викласти смужки курячого філе, натерти буряк, натерти білки — кожен шар поливати соусом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти мариновану цибулю та прикрасити свіжим кропом. Подавати відразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для кращого смаку.