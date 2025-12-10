Салат Наталі — святковий рецепт з куркою та овочами

Салат "Наталі" — його ніхто не знає, але смачніший за всі закуски
Салат "Наталі" — це поєднання ніжних овочів, соковитого курячого філе та яєчних білків, заправлених ніжним соусом з йогурту та оливкової олії. Маринована цибуля додає легку кислинку, а свіжа зелень робить страву яскравою та апетитною. Готується просто, а смакує набагато краще за звичні святкові салати.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- варена картопля — 1 шт.;
- варена морква — 1 шт.;
- варене куряче філе — 1 шт.;
- варений буряк — 1 шт.;
- варені білки — 4 шт.;
- кріп — 1 пучок.
Для соусу:
- варені жовтки — 4 шт.;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- грецький йогурт — 3 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Для маринування цибулі:
- червона цибуля — 1 шт.;
- окріп — 50 мл.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець — до свого смаку;
- яблучний оцет — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити окропом на 2 хвилини. Злити воду, додати сіль, цукор, перець і оцет, перемішати та залишити маринуватись.
Для соусу розім’яти виделкою яєчні жовтки, додати олію, йогурт, гірчицю та сіль, ретельно перемішати. Перекласти у кондитерський мішок для зручності.
У салатній мисці першим шаром натерти картоплю, трохи посолити та полити сіточкою соусу. Далі натерти моркву, викласти смужки курячого філе, натерти буряк, натерти білки — кожен шар поливати соусом.
Зверху викласти мариновану цибулю та прикрасити свіжим кропом. Подавати відразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для кращого смаку.
