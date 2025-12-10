Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Наталі" — його ніхто не знає, але смачніший за всі закуски

Салат "Наталі" — його ніхто не знає, але смачніший за всі закуски

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 12:04
Салат Наталі — святковий рецепт з куркою та овочами
Салат "Наталі". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Наталі" — це поєднання ніжних овочів, соковитого курячого філе та яєчних білків, заправлених ніжним соусом з йогурту та оливкової олії. Маринована цибуля додає легку кислинку, а свіжа зелень робить страву яскравою та апетитною. Готується просто, а смакує набагато краще за звичні святкові салати.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варена картопля — 1 шт.;
  • варена морква — 1 шт.;
  • варене куряче філе — 1 шт.;
  • варений буряк — 1 шт.;
  • варені білки — 4 шт.;
  • кріп — 1 пучок.

Для соусу:

  • варені жовтки — 4 шт.;
  • оливкова олія — 3 ст. л.;
  • грецький йогурт — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Для маринування цибулі:

  • червона цибуля — 1 шт.;
  • окріп — 50 мл.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець — до свого смаку;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями та залити окропом на 2 хвилини. Злити воду, додати сіль, цукор, перець і оцет, перемішати та залишити маринуватись.

святковий рецепт з куркою та овочами
Картопля та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Для соусу розім’яти виделкою яєчні жовтки, додати олію, йогурт, гірчицю та сіль, ретельно перемішати. Перекласти у кондитерський мішок для зручності.

смачний святковий рецепт салату з куркою та овочами
Майонез та буряк. Фото: gospodynka.com.ua

У салатній мисці першим шаром натерти картоплю, трохи посолити та полити сіточкою соусу. Далі натерти моркву, викласти смужки курячого філе, натерти буряк, натерти білки — кожен шар поливати соусом.

святковий рецепт салату з куркою та овочами
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Зверху викласти мариновану цибулю та прикрасити свіжим кропом. Подавати відразу або дати салату настоятися 15–20 хвилин для кращого смаку.

салат рецепт курка Що приготувати на Новий рік закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації