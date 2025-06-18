Салат из двух баночек с фасолью и грибами — легкий и сытный вариант на ужин

Салат за 2 минуты — можно есть вечером, калорийность минимальная
Этот салат готовится буквально за две минуты. Благодаря сочетанию белковой фасоли, сочных грибов и ароматной петрушки он идеально подходит для вечера — легкий, питательный и без лишних калорий.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- фасоль консервированная — 1 банка;
- шампиньоны консервированные — 1 банка;
- майонез — 1 ст. л.;
- чеснок — 1-2 зуб;
- петрушка — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Открыть банку консервированной фасоли и банку резаных шампиньонов, слить жидкость.
Переложить ингредиенты в глубокую миску. Добавить измельченный пучок петрушки и выдавленный через пресс чеснок.
Посолить и поперчить по вкусу. Добавить одну столовую ложку майонеза. Хорошо перемешать салат. По желанию выложить в сервировочное кольцо для подачи — идеально для ужина, когда времени совсем мало.
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