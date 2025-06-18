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Салат за 2 минуты — можно есть вечером, калорийность минимальная

18 июня 2025 12:13
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат из двух баночек с фасолью и грибами — легкий и сытный вариант на ужин
Салат с фасолью и грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат готовится буквально за две минуты. Благодаря сочетанию белковой фасоли, сочных грибов и ароматной петрушки он идеально подходит для вечера — легкий, питательный и без лишних калорий.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • фасоль консервированная — 1 банка;
  • шампиньоны консервированные — 1 банка;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1-2 зуб;
  • петрушка — 1 пучок;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Открыть банку консервированной фасоли и банку резаных шампиньонов, слить жидкость.

салат з квасолею та печерицями
Зелень и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua


Переложить ингредиенты в глубокую миску. Добавить измельченный пучок петрушки и выдавленный через пресс чеснок.

низькокалорійний салат з квасолею та печерицями
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Посолить и поперчить по вкусу. Добавить одну столовую ложку майонеза. Хорошо перемешать салат. По желанию выложить в сервировочное кольцо для подачи — идеально для ужина, когда времени совсем мало.

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