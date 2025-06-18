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Салат за 2 хвилини — можна їсти ввечері, калорійність мінімальна

18 червня 2025 12:13
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із двох баночок з квасолею та грибами — легкий і ситний варіант на вечерю
Салат з квасолею та грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат готується буквально за дві хвилини. Завдяки поєднанню білкової квасолі, соковитих грибів і ароматної петрушки він ідеально підходить для вечора — легкий, поживний і без зайвих калорій.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • квасоля консервована — 1 банка;
  • печериці консервовані — 1 банка;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • часник — 1–2 зуб.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Відкрити банку консервованої квасолі та банку різаних печериць, злити рідину.

салат з квасолею та печерицями
Зелень та часник. Фото: smachnenke.com.ua


Перекласти інгредієнти в глибоку миску. Додати подрібнений пучок петрушки та видавлений через прес часник.

низькокалорійний салат з квасолею та печерицями
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити й поперчити на смак. Додати одну столову ложку майонезу. Добре перемішати салат. За бажанням викласти у сервірувальне кільце для подачі — ідеально для вечері, коли часу зовсім обмаль.

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