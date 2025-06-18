Салат із двох баночок з квасолею та грибами — легкий і ситний варіант на вечерю

Салат з квасолею та грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат готується буквально за дві хвилини. Завдяки поєднанню білкової квасолі, соковитих грибів і ароматної петрушки він ідеально підходить для вечора — легкий, поживний і без зайвих калорій.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

квасоля консервована — 1 банка;

печериці консервовані — 1 банка;

майонез — 1 ст. л.;

часник — 1–2 зуб.;

петрушка — 1 пучок;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Відкрити банку консервованої квасолі та банку різаних печериць, злити рідину.

Зелень та часник. Фото: smachnenke.com.ua



Перекласти інгредієнти в глибоку миску. Додати подрібнений пучок петрушки та видавлений через прес часник.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Посолити й поперчити на смак. Додати одну столову ложку майонезу. Добре перемішати салат. За бажанням викласти у сервірувальне кільце для подачі — ідеально для вечері, коли часу зовсім обмаль.

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