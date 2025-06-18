Салат із двох баночок з квасолею та грибами — легкий і ситний варіант на вечерю

Салат за 2 хвилини — можна їсти ввечері, калорійність мінімальна
Цей салат готується буквально за дві хвилини. Завдяки поєднанню білкової квасолі, соковитих грибів і ароматної петрушки він ідеально підходить для вечора — легкий, поживний і без зайвих калорій.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- квасоля консервована — 1 банка;
- печериці консервовані — 1 банка;
- майонез — 1 ст. л.;
- часник — 1–2 зуб.;
- петрушка — 1 пучок;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Відкрити банку консервованої квасолі та банку різаних печериць, злити рідину.
Перекласти інгредієнти в глибоку миску. Додати подрібнений пучок петрушки та видавлений через прес часник.
Посолити й поперчити на смак. Додати одну столову ложку майонезу. Добре перемішати салат. За бажанням викласти у сервірувальне кільце для подачі — ідеально для вечері, коли часу зовсім обмаль.
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