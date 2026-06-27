Секреты и хитрости: как сделать пельмени в 2 раза вкуснее, подходят для заморозки
27 июня 2026 13:44
Домашние пельмени. Фото: кадр из видео
Эти домашние пельмени получаются особенно сочными благодаря сочетанию двух видов мяса и секрета со сливочным маслом в фарше. Тесто нежное, эластичное и отлично подходит для заморозки, поэтому заготовку можно сделать заранее и в любой момент насладиться вкусным обедом.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 10 г;
- растительное масло — 10 г;
- горячая вода — 250 г;
- мука — 680 г.
Для фарша:
- говядина — 300 г;
- свинина — 400 г;
- лук — 300 г;
- сливочное масло — 30 г;
- сушеный лук — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- В миске смешать яйцо, соль и растительное масло, влить горячую воду и перемешать.
- Добавить муку и замесить мягкое тесто, сформировать из него комок и оставить "отдохнуть" в пакете.
- Для фарша смешать говядину и свинину, добавить измельченный лук, специи и сушеный лук.
- Добавить сливочное масло и хорошо перемешать массу до однородности и сочности.
- Тесто разделить на части, раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени. Выложить их на поднос и заморозить.
- Варить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем после закипания до того момента, когда пельмени всплывут, ещё несколько минут. Подавать горячими.
Ранее мы писали, как приготовить пельмени на сковороде — вкусный и ленивый ужин.
И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.
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