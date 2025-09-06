Видео
Что поставить на стол 7 сентября, чтобы зима была сытой — приметы

Что поставить на стол 7 сентября, чтобы зима была сытой — приметы

6 сентября 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Что поставить на стол 7 сентября — приметы для сытой зимы
Выпечка и орехи. Фото: Freepik
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

7 сентября издавна считалось особым днем, когда хозяйки накрывали богатый стол, чтобы задобрить судьбу. Хлеб, каши, овощи и мед — все имело свое символическое значение. Приметы этого дня обещают: чем щедрее стол, тем сытнее будет зима.

Новини.LIVE рассказывают, что приготовить в этот день, чтобы зима была сытой.

Читайте также:

7 сентября в народном календаре чтят день Фрола и Лавра. Эта дата издавна имела особое значение для крестьян, ведь считалось, что именно в это время природа постепенно готовится к осени и холодам.

прикмети на осінь
Чай с лимоном. Фото: Freepik

Люди верили — как встретишь этот день, так и проведешь всю зиму — в достатке или в недостатке. Поэтому хозяйки готовили богатый стол, чтобы задобрить судьбу и обеспечить родню хлебом и достатком.

Что принято ставить на стол 7 сентября

По традициям, главными блюдами этого дня были:

  • Хлеб и выпечка — считалось, что свежеиспеченный хлеб на столе приносит в дом богатство и достаток. Часто хозяйки пекли круглые лепешки или пироги с начинкой.
  • Каши — особенно из пшена или гречки. Они символизировали сытость и благополучие, оберегали от голода зимой.
  • Молочные продукты — творог, сметана, масло — все, что дарил скот. Это должно было обеспечить здоровье и силу на зиму.
  • Овощи нового урожая — на стол обязательно клали капусту, морковь, свеклу, лук, огурцы и картофель. Так подчеркивали благодарность за собранные дары земли.
  • Мед — его ставили как символ сладкой жизни, согласия и здоровья.
  • Фрукты — яблоки, груши, сливы — все, что созрело на это время. Считалось, что фрукты приносят гармонию в семью.

Народные приметы 7 сентября

Если на столе в этот день есть много разных блюд, зима будет сытой и спокойной.

Хлеб, положенный посередине стола, обещает достаток в доме.

Если хозяйка испечет пирог и разделит его между всеми членами семьи, семья проживет зиму в согласии.

Чем богаче накрыт стол, тем успешнее будет новый год.

Мед на столе — к здоровью, а овощи — к урожайному следующему лету.

народні прикмети на осінь 2025
Тарелка и тыквы, фото: Freepik

Почему важно соблюдать традиции

Даже сегодня многие верят в древние приметы. Такие обряды помогают почувствовать связь с прошлым, напоминают о ценности хлеба, труда и семейного уюта. А еще они создают хорошую возможность собрать семью за одним столом, поблагодарить за урожай и вместе помечтать о счастливой зиме.

Ранее мы рассказывали о том, какие деревья нельзя рубить возле дома, чтобы не навлечь беду.

Также мы сообщали о том, какое растение категорически нельзя высаживать возле дома.

приметы еда осень народные приметы удача
