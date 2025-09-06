Відео
Що поставити на стіл 7 вересня, щоб зима була ситою — прикмети

6 вересня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Що поставити на стіл 7 вересня — прикмети для ситої зими
Випічка та горіхи. Фото: Freepik
Юлія Щербак

Редактор
Юлія Щербак
Редактор

7 вересня здавна вважалося особливим днем, коли господині накривали багатий стіл, щоб задобрити долю. Хліб, каші, овочі й мед — усе мало своє символічне значення. Прикмети цього дня обіцяють: чим щедріший стіл, тим ситішою буде зима.

Новини.LIVE розповідають, що приготувати цього дня, щоб зима була ситою. 

Читайте також:

7 вересня у народному календарі вшановують день Фрола та Лавра. Ця дата здавна мала особливе значення для селян, адже вважалося, що саме в цей час природа поступово готується до осені та холодів.

прикмети на осінь
Чай з лимоном. Фото: Freepik

Люди вірили — як зустрінеш цей день, так і проведеш усю зиму — у достатку чи в нестачі. Тому господині готували багатий стіл, щоб задобрити долю і забезпечити рідню хлібом та достатком.

Що прийнято ставити на стіл 7 вересня

За традиціями, головними стравами цього дня були:

  • Хліб і випічка — важалося, що свіжоспечений хліб на столі приносить у дім багатство та достаток. Часто господині пекли круглі паляниці чи пироги з начинкою.
  • Каші — особливо з пшона чи гречки. Вони символізували ситість і добробут, оберігали від голоду взимку.
  • Молочні продукти — сир, сметана, масло — усе, що дарувала худоба. Це мало забезпечити здоров’я та силу на зиму.
  • Овочі нового врожаю — на стіл обов’язково клали капусту, моркву, буряк, цибулю, огірки та картоплю. Так підкреслювали вдячність за зібрані дари землі.
  • Мед — його ставили як символ солодкого життя, злагоди та здоров’я.
  • Фрукти — яблука, груші, сливи — усе, що достигло на цей час. Вважалося, що фрукти приносять гармонію в сім’ю.

Народні прикмети 7 вересня

Якщо на столі цього дня є багато різних страв, зима буде ситою й спокійною.

Хліб, покладений посередині столу, обіцяє достаток у домі.

Якщо господиня спече пиріг і розділить його між усіма членами сім’ї, родина проживе зиму в злагоді.

Чим багатше накритий стіл, тим успішнішим буде новий рік.

Мед на столі — до здоров’я, а овочі — до врожайного наступного літа.

народні прикмети на осінь 2025
Тарілка та гарбузи. Фото: Freepik

Чому важливо дотримуватися традицій

Навіть сьогодні багато хто вірить у давні прикмети. Такі обряди допомагають відчути зв’язок із минулим, нагадують про цінність хліба, праці та родинного затишку. А ще вони створюють гарну нагоду зібрати сім’ю за одним столом, подякувати за врожай і разом помріяти про щасливу зиму.

Раніше ми розповідали про те, якi дерева не можна рубати біля будинку, щоб не накликати біду. 

Також ми повідомляли про те, яку рослину категорично не можна висаджувати біля будинку.
 

прикмети їжа осінь народні прикмети удача
