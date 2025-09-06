Що поставити на стіл 7 вересня — прикмети для ситої зими

Випічка та горіхи. Фото: Freepik

7 вересня здавна вважалося особливим днем, коли господині накривали багатий стіл, щоб задобрити долю. Хліб, каші, овочі й мед — усе мало своє символічне значення. Прикмети цього дня обіцяють: чим щедріший стіл, тим ситішою буде зима.

7 вересня у народному календарі вшановують день Фрола та Лавра. Ця дата здавна мала особливе значення для селян, адже вважалося, що саме в цей час природа поступово готується до осені та холодів.

Люди вірили — як зустрінеш цей день, так і проведеш усю зиму — у достатку чи в нестачі. Тому господині готували багатий стіл, щоб задобрити долю і забезпечити рідню хлібом та достатком.

Що прийнято ставити на стіл 7 вересня

За традиціями, головними стравами цього дня були:

Хліб і випічка — важалося, що свіжоспечений хліб на столі приносить у дім багатство та достаток. Часто господині пекли круглі паляниці чи пироги з начинкою.

Каші — особливо з пшона чи гречки. Вони символізували ситість і добробут, оберігали від голоду взимку.

Молочні продукти — сир, сметана, масло — усе, що дарувала худоба. Це мало забезпечити здоров’я та силу на зиму.

Овочі нового врожаю — на стіл обов’язково клали капусту, моркву, буряк, цибулю, огірки та картоплю. Так підкреслювали вдячність за зібрані дари землі.

Мед — його ставили як символ солодкого життя, злагоди та здоров’я.

Фрукти — яблука, груші, сливи — усе, що достигло на цей час. Вважалося, що фрукти приносять гармонію в сім’ю.

Народні прикмети 7 вересня

Якщо на столі цього дня є багато різних страв, зима буде ситою й спокійною.

Хліб, покладений посередині столу, обіцяє достаток у домі.

Якщо господиня спече пиріг і розділить його між усіма членами сім’ї, родина проживе зиму в злагоді.

Чим багатше накритий стіл, тим успішнішим буде новий рік.

Мед на столі — до здоров’я, а овочі — до врожайного наступного літа.

Чому важливо дотримуватися традицій

Навіть сьогодні багато хто вірить у давні прикмети. Такі обряди допомагають відчути зв’язок із минулим, нагадують про цінність хліба, праці та родинного затишку. А ще вони створюють гарну нагоду зібрати сім’ю за одним столом, подякувати за врожай і разом помріяти про щасливу зиму.

