Шелковые блины — рецепт с идеальными пропорциями теста

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями
Шелковые блины — это результат точных пропорций и правильной текстуры теста. Сочетание пшеничной муки и кукурузного крахмала делает их тонкими, нежными и эластичными. Такой рецепт подходит для сладких и соленых начинок.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- молоко 2,5-3,2% — 550 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 180 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло растительное — 3 ст. л.;
- сливочное масло — 10-20 г;
- вода — 100 мл.
Способ приготовления
Добавить яйца в глубокую миску, всыпать сахар и соль, осторожно перемешать венчиком до однородности, не взбивая массу в пену. Добавить молоко комнатной температуры и перемешать до гладкой консистенции.
Отдельно смешать пшеничную муку с кукурузным крахмалом. Постепенно добавить сухую смесь к жидкой основе, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комочков и получить шелковую текстуру теста.
Добавить растительное масло и воду, перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть примерно на 20 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду и слегка смазать поверхность сливочным маслом. Выливать тесто тонким слоем, равномерно распределяя его по сковороде.
Жарить блины на среднем огне до момента, когда края станут сухими и легко будут отходить от поверхности. Аккуратно перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Готовые блины складывать стопкой, по желанию смазывать сливочным маслом.
