Главная Вкус Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями

Шелковые блины к Масленице — рецепт с идеальными пропорциями

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:44
Шелковые блины — рецепт с идеальными пропорциями теста
Домашние блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Шелковые блины — это результат точных пропорций и правильной текстуры теста. Сочетание пшеничной муки и кукурузного крахмала делает их тонкими, нежными и эластичными. Такой рецепт подходит для сладких и соленых начинок.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • молоко 2,5-3,2% — 550 мл.;
  • яйца — 3 шт.;
  • пшеничная мука — 180 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • масло растительное — 3 ст. л.;
  • сливочное масло — 10-20 г;
  • вода — 100 мл.

Способ приготовления

Добавить яйца в глубокую миску, всыпать сахар и соль, осторожно перемешать венчиком до однородности, не взбивая массу в пену. Добавить молоко комнатной температуры и перемешать до гладкой консистенции.

рецепт тіста для млинців
Тесто для блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно смешать пшеничную муку с кукурузным крахмалом. Постепенно добавить сухую смесь к жидкой основе, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комочков и получить шелковую текстуру теста.

смачні млинці на Масляну
Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло и воду, перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть примерно на 20 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду и слегка смазать поверхность сливочным маслом. Выливать тесто тонким слоем, равномерно распределяя его по сковороде.

вдалий рецепт млинців
Блины и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить блины на среднем огне до момента, когда края станут сухими и легко будут отходить от поверхности. Аккуратно перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Готовые блины складывать стопкой, по желанию смазывать сливочным маслом.

десерт рецепт Украинская кухня тесто блины Масленица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
