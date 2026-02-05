Шелковые блины — рецепт с идеальными пропорциями теста

Домашние блины. Фото: smakuiemo.com.ua

Шелковые блины — это результат точных пропорций и правильной текстуры теста. Сочетание пшеничной муки и кукурузного крахмала делает их тонкими, нежными и эластичными. Такой рецепт подходит для сладких и соленых начинок.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

молоко 2,5-3,2% — 550 мл.;

яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 180 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

сахар — 1,5 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

масло растительное — 3 ст. л.;

сливочное масло — 10-20 г;

вода — 100 мл.

Способ приготовления

Добавить яйца в глубокую миску, всыпать сахар и соль, осторожно перемешать венчиком до однородности, не взбивая массу в пену. Добавить молоко комнатной температуры и перемешать до гладкой консистенции.

Тесто для блинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно смешать пшеничную муку с кукурузным крахмалом. Постепенно добавить сухую смесь к жидкой основе, постоянно перемешивая венчиком, чтобы избежать комочков и получить шелковую текстуру теста.

Блинчик на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить растительное масло и воду, перемешать до полной однородности. Оставить тесто отдохнуть примерно на 20 минут при комнатной температуре. Разогреть сковороду и слегка смазать поверхность сливочным маслом. Выливать тесто тонким слоем, равномерно распределяя его по сковороде.

Блины и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Жарить блины на среднем огне до момента, когда края станут сухими и легко будут отходить от поверхности. Аккуратно перевернуть и довести до готовности с другой стороны. Готовые блины складывать стопкой, по желанию смазывать сливочным маслом.

