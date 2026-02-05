Шовкові млинці — рецепт з ідеальними пропорціями тіста

Домашні млинці. Фото: smakuiemo.com.ua

Шовкові млинці — це результат точних пропорцій і правильної текстури тіста. Поєднання пшеничного борошна та кукурудзяного крохмалю робить їх тонкими, ніжними й еластичними. Такий рецепт підходить для солодких і солоних начинок.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко 2,5–3,2 % — 550 мл.;

яйця — 3 шт.;

пшеничне борошно — 180 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія рослинна — 3 ст. л.;

вершкове масло — 10–20 г;

вода — 100 мл.

Спосіб приготування

Додати яйця в глибоку миску, всипати цукор і сіль, обережно перемішати вінчиком до однорідності, не збиваючи масу в піну. Додати молоко кімнатної температури та перемішати до гладкої консистенції.

Тісто для млинців. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо змішати пшеничне борошно з кукурудзяним крохмалем. Поступово додати суху суміш до рідкої основи, постійно перемішуючи вінчиком, щоб уникнути грудочок і отримати шовкову текстуру тіста.

Млинець на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати рослинну олію та воду, перемішати до повної однорідності. Залишити тісто відпочити приблизно на 20 хвилин при кімнатній температурі. Розігріти сковорідку та злегка змастити поверхню вершковим маслом. Виливати тісто тонким шаром, рівномірно розподіляючи його по сковорідці.

Млинці та масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Смажити млинці на середньому вогні до моменту, коли краї стануть сухими та легко відходитимуть від поверхні. Акуратно перевернути та довести до готовності з іншого боку. Готові млинці складати стопкою, за бажанням змащувати вершковим маслом.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке.

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються.

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються.