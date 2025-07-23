Картофельная запеканка с говяжьим фаршем рецепт приготовления с фото — вкусное блюдо с овощами и сыром

Быстрая и полезная запеканка — картофель + шпинат + говядина
Эта запеканка — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, сытного и одновременно полезного. Нежный картофель, ароматная говядина, сочный шпинат и золотистая сырная корочка — блюдо идеально подходит как для обеда, так и для ужина. Готовится просто, а вкус приятно удивит.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- картофель — 1,5 кг;
- говяжий фарш — 300 г;
- лук-порей (белая часть) — 400 г;
- шпинат — 200 г;
- твердый сыр — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- масло — для жарки;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук-порей разрезать вдоль и нарезать полукольцами, шпинат измельчить.
На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости со щепоткой соли, затем добавить шпинат и тушить до уменьшения в объеме. Переложить в миску для остывания.
В отдельной сковороде обжарить фарш с солью и перцем до готовности, после чего добавить к нему шпинат с луком, перемешать.
Картофель отварить до мягкости, очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйца, соль и хорошо перемешать.
В форму для запекания выложить слой картофельной массы (1/3), сверху — половину мясной начинки, снова картофель, затем оставшуюся начинку и завершить последним слоем картофеля. Натереть сыр и щедро посыпать запеканку сверху.
Выпекать в духовке, разогретой до 185 °C (режим конвекции), 25 минут. Затем включить "большой гриль" на 220 °C еще на 10 минут до румяной корочки. Перед подачей дать запеканке немного остыть.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!