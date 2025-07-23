Картофельная запеканка с говяжьим фаршем рецепт приготовления с фото — вкусное блюдо с овощами и сыром

Картофельная запеканка из картофеля. Фото: кадр из видео

Эта запеканка — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, сытного и одновременно полезного. Нежный картофель, ароматная говядина, сочный шпинат и золотистая сырная корочка — блюдо идеально подходит как для обеда, так и для ужина. Готовится просто, а вкус приятно удивит.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

картофель — 1,5 кг;

говяжий фарш — 300 г;

лук-порей (белая часть) — 400 г;

шпинат — 200 г;

твердый сыр — 200 г;

яйца — 2 шт.;

масло — для жарки;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук-порей разрезать вдоль и нарезать полукольцами, шпинат измельчить.

Ингредиенты для рецепта. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости со щепоткой соли, затем добавить шпинат и тушить до уменьшения в объеме. Переложить в миску для остывания.

Лук порей. Фото: кадр из видео

В отдельной сковороде обжарить фарш с солью и перцем до готовности, после чего добавить к нему шпинат с луком, перемешать.

Приготовление начинки. Фото: кадр из видео

Картофель отварить до мягкости, очистить и натереть на мелкой терке. Добавить яйца, соль и хорошо перемешать.

Фарш на сковороде. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить слой картофельной массы (1/3), сверху — половину мясной начинки, снова картофель, затем оставшуюся начинку и завершить последним слоем картофеля. Натереть сыр и щедро посыпать запеканку сверху.

Картофель и начинка. Фото: кадр из видео

Выпекать в духовке, разогретой до 185 °C (режим конвекции), 25 минут. Затем включить "большой гриль" на 220 °C еще на 10 минут до румяной корочки. Перед подачей дать запеканке немного остыть.

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