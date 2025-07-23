Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Швидка та корисна запіканка — картопля + шпинат + яловичина arrow

Швидка та корисна запіканка — картопля + шпинат + яловичина

23 липня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Картопляна запіканка з яловичим фаршем рецепт приготування з фото — смачна страва з овочами та сиром
Картопляна запіканка. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця запіканка — справжній порятунок, коли хочеться чогось смачного, ситного та водночас корисного. Ніжна картопля, ароматна яловичина, соковитий шпинат і золотава сирна скоринка — страва ідеально підходить як для обіду, так і для вечері. Готується просто, а смак приємно здивує.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • картопля — 1,5 кг;
  • яловичий фарш — 300 г;
  • цибуля-порей (біла частина) — 400 г;
  • шпинат — 200 г;
  • твердий сир — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • олія — для смаження;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю-порей розрізати вздовж і нарізати півкільцями, шпинат подрібнити.

смачна заіканка з картоплі та фаршу
Інгредієнти для рецепта. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до м’якості з дрібкою солі, потім додати шпинат і тушкувати до зменшення в об’ємі. Перекласти в миску для охолодження.

рецепт запіканки з картоплі та фаршем
Цибуля порей. Фото: кадр з відео

В окремій сковороді обсмажити фарш із сіллю та перцем до готовності, після чого додати до нього шпинат із цибулею, перемішати.

смачна запіканка з пюре та фаршем
Приготування начинки. ​​​​​​Фото: кадр з відео

Картоплю відварити до м’якості, очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйця, сіль і добре перемішати.

дуже смачна запіканка з фаршем рецепт
Фарш на пательні. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти шар картопляної маси (1/3), зверху — половину м’ясної начинки, знову картоплю, потім решту начинки й завершити останнім шаром картоплі. Натерти сир і щедро посипати запіканку зверху.

рецепт запіканки з пюре та фаршем
Картопля та начинка. Фото: кадр з відео

Випікати в духовці, розігрітій до 185 °C (режим конвекції), 25 хвилин. Потім увімкнути "великий гриль" на 220 °C ще на 10 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею дати запіканці трохи охолонути.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

Вечеря картопля рецепт запіканки м'ясний фарш
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації