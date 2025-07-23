Картопляна запіканка з яловичим фаршем рецепт приготування з фото — смачна страва з овочами та сиром

Швидка та корисна запіканка — картопля + шпинат + яловичина
Ця запіканка — справжній порятунок, коли хочеться чогось смачного, ситного та водночас корисного. Ніжна картопля, ароматна яловичина, соковитий шпинат і золотава сирна скоринка — страва ідеально підходить як для обіду, так і для вечері. Готується просто, а смак приємно здивує.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya.
Вам знадобиться:
- картопля — 1,5 кг;
- яловичий фарш — 300 г;
- цибуля-порей (біла частина) — 400 г;
- шпинат — 200 г;
- твердий сир — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- олія — для смаження;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю-порей розрізати вздовж і нарізати півкільцями, шпинат подрібнити.
На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до м’якості з дрібкою солі, потім додати шпинат і тушкувати до зменшення в об’ємі. Перекласти в миску для охолодження.
В окремій сковороді обсмажити фарш із сіллю та перцем до готовності, після чого додати до нього шпинат із цибулею, перемішати.
Картоплю відварити до м’якості, очистити й натерти на дрібній тертці. Додати яйця, сіль і добре перемішати.
У форму для запікання викласти шар картопляної маси (1/3), зверху — половину м’ясної начинки, знову картоплю, потім решту начинки й завершити останнім шаром картоплі. Натерти сир і щедро посипати запіканку зверху.
Випікати в духовці, розігрітій до 185 °C (режим конвекції), 25 хвилин. Потім увімкнути "великий гриль" на 220 °C ще на 10 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею дати запіканці трохи охолонути.
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