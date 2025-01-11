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Скумбрия под шубой — старый салат на "новий лад"

11 января 2025 12:11
Марина Евтягина - Редактор
Скумбрия под шубой — старый салат на новый лад, еще вкуснее классического
Скумбрия под шубой. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Скумбрия под шубой — это обновленный взгляд на классический праздничный салат. Благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов это блюдо становится еще вкуснее и нежнее. Попробуйте приготовить его на ближайшее застолье, и гости обязательно попросят рецепт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • 450-500 г свеклы;
  • 450-500 г картофеля;
  • 200 г моркови;
  • 3-4 яйца;
  • 1 средняя фиолетовая луковица;
  • 150 г майонеза;
  • 1-2 малосольных/копченых скумбрии

Способ приготовления 

Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, охладить, очистить, натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Смешать картофель с небольшим количеством майонеза, выложить в форму для подачи — глубокую тарелку, блюдо, кулинарное кольцо или прозрачную форму для запекания.

салат скумбрия под шубой
Тертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить скумбрию от кожи, внутренностей и костей, оставив чистое филе. Одну скумбрию нарезать для салата: сначала вдоль на полоски, затем поперек мелкими кубиками. Остальную рыбу оставить для украшения (необязательно). Выложить рыбу вторым слоем поверх картофеля.

рецепт салата скумбрия под шубой
Кусочки скумбрии. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать одну фиолетовую луковицу мелкими кубиками, равномерно распределить поверх рыбы. Слегка смазать майонезом. Натереть одну отваренную морковь на крупной терке непосредственно в форму, распределить ровным слоем, добавить тонкий слой майонеза.

вкусный салат скумбрия под шубой
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть отварную свеклу на крупной терке, выложить ровным слоем, смазать остатками майонеза. Натереть отварные яйца на крупной или мелкой терке, равномерно распределить.

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецептбюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

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12:44 В Черном море произошел новый выброс нефтепродуктов из танкера РФ

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