Скумбрия под шубой — старый салат на новый лад, еще вкуснее классического

Скумбрия под шубой — старый салат на "новий лад"
Скумбрия под шубой — это обновленный взгляд на классический праздничный салат. Благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов это блюдо становится еще вкуснее и нежнее. Попробуйте приготовить его на ближайшее застолье, и гости обязательно попросят рецепт.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- 450-500 г свеклы;
- 450-500 г картофеля;
- 200 г моркови;
- 3-4 яйца;
- 1 средняя фиолетовая луковица;
- 150 г майонеза;
- 1-2 малосольных/копченых скумбрии
Способ приготовления
Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, охладить, очистить, натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Смешать картофель с небольшим количеством майонеза, выложить в форму для подачи — глубокую тарелку, блюдо, кулинарное кольцо или прозрачную форму для запекания.
Очистить скумбрию от кожи, внутренностей и костей, оставив чистое филе. Одну скумбрию нарезать для салата: сначала вдоль на полоски, затем поперек мелкими кубиками. Остальную рыбу оставить для украшения (необязательно). Выложить рыбу вторым слоем поверх картофеля.
Нарезать одну фиолетовую луковицу мелкими кубиками, равномерно распределить поверх рыбы. Слегка смазать майонезом. Натереть одну отваренную морковь на крупной терке непосредственно в форму, распределить ровным слоем, добавить тонкий слой майонеза.
Натереть отварную свеклу на крупной терке, выложить ровным слоем, смазать остатками майонеза. Натереть отварные яйца на крупной или мелкой терке, равномерно распределить.
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