Скумбрия под шубой — старый салат на новый лад, еще вкуснее классического

Скумбрия под шубой. Фото: smachnenke.com.ua

Скумбрия под шубой — это обновленный взгляд на классический праздничный салат. Благодаря оригинальному сочетанию ингредиентов это блюдо становится еще вкуснее и нежнее. Попробуйте приготовить его на ближайшее застолье, и гости обязательно попросят рецепт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

450-500 г свеклы;

450-500 г картофеля;

200 г моркови;

3-4 яйца;

1 средняя фиолетовая луковица;

150 г майонеза;

1-2 малосольных/копченых скумбрии

Способ приготовления

Отварить картофель в мундире в подсоленной воде, охладить, очистить, натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Смешать картофель с небольшим количеством майонеза, выложить в форму для подачи — глубокую тарелку, блюдо, кулинарное кольцо или прозрачную форму для запекания.

Тертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить скумбрию от кожи, внутренностей и костей, оставив чистое филе. Одну скумбрию нарезать для салата: сначала вдоль на полоски, затем поперек мелкими кубиками. Остальную рыбу оставить для украшения (необязательно). Выложить рыбу вторым слоем поверх картофеля.

Кусочки скумбрии. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать одну фиолетовую луковицу мелкими кубиками, равномерно распределить поверх рыбы. Слегка смазать майонезом. Натереть одну отваренную морковь на крупной терке непосредственно в форму, распределить ровным слоем, добавить тонкий слой майонеза.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Натереть отварную свеклу на крупной терке, выложить ровным слоем, смазать остатками майонеза. Натереть отварные яйца на крупной или мелкой терке, равномерно распределить.

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