Скумбрія під шубою — старий салат на новий лад, ще смачніший за класичний

Скумбрія під шубою. Фото: smachnenke.com.ua

Скумбрія під шубою — це оновлений погляд на класичний святковий салат. Завдяки оригінальному поєднанню інгредієнтів ця страва стає ще смачнішою та ніжнішою. Спробуйте приготувати її на найближче застілля, і гості обов'язково попросять рецепт.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

450-500 г буряків;

450-500 г картоплі;

200 г моркви;

3-4 яйця;

1 середня фіолетова цибулина;

150 г майонезу;

1-2 малосольної/копченої скумбрії.

Спосіб приготування

Відварити картоплю в мундирі в підсоленій воді, охолодити, очистити, натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Змішати картоплю з невеликою кількістю майонезу, викласти у форму для подачі — глибоку тарілку, страву, кулінарне кільце або прозору форму для запікання.

Терта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити скумбрію від шкіри, нутрощів і кісток, залишивши чисте філе. Одну скумбрію нарізати для салату: спочатку вздовж на смужки, потім поперек дрібними кубиками. Іншу рибу залишити для прикраси (необов'язково). Викласти рибу другим шаром поверх картоплі.

Шматочки скумбрії. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати одну фіолетову цибулину дрібними кубиками, рівномірно розподілити поверх риби. Злегка змастити майонезом. Натерти одну відварену моркву на великій тертці безпосередньо у форму, розподілити рівним шаром, додати тонкий шар майонезу.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти відварений буряк на великій тертці, викласти рівним шаром, змастити залишками майонезу. Натерти відварені яйця на великій або дрібній тертці, рівномірно розподілити.

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