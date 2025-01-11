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Скумбрія під шубою — старий салат на новий лад

11 січня 2025 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Скумбрія під шубою — старий салат на новий лад, ще смачніший за класичний
Скумбрія під шубою. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Скумбрія під шубою — це оновлений погляд на класичний святковий салат. Завдяки оригінальному поєднанню інгредієнтів ця страва стає ще смачнішою та ніжнішою. Спробуйте приготувати її на найближче застілля, і гості обов'язково попросять рецепт. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • 450-500 г буряків;
  • 450-500 г картоплі;
  • 200 г моркви;
  • 3-4 яйця;
  • 1 середня фіолетова цибулина;
  • 150 г майонезу;
  • 1-2 малосольної/копченої скумбрії. 

Спосіб приготування 

Відварити картоплю в мундирі в підсоленій воді, охолодити, очистити, натерти на великій тертці або нарізати дрібними кубиками. Змішати картоплю з невеликою кількістю майонезу, викласти у форму для подачі — глибоку тарілку, страву, кулінарне кільце або прозору форму для запікання.

салат скубрія під шубою
Терта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити скумбрію від шкіри, нутрощів і кісток, залишивши чисте філе. Одну скумбрію нарізати для салату: спочатку вздовж на смужки, потім поперек дрібними кубиками. Іншу рибу залишити для прикраси (необов'язково). Викласти рибу другим шаром поверх картоплі.

рецепт салату скубрія під шубою
Шматочки скумбрії. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати одну фіолетову цибулину дрібними кубиками, рівномірно розподілити поверх риби. Злегка змастити майонезом. Натерти одну відварену моркву на великій тертці безпосередньо у форму, розподілити рівним шаром, додати тонкий шар майонезу.

смачний салат скубрія під шубою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Натерти відварений буряк на великій тертці, викласти рівним шаром, змастити залишками майонезу. Натерти відварені яйця на великій або дрібній тертці, рівномірно розподілити.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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