Рецепт кукурузной каши на молоке — забытый завтрак из детства

Вкусная забытая каша на завтрак — мало кто знает об этом рецепте
Эта густая, ароматная кукурузная каша — настоящий завтрак из детства, о котором сейчас мало кто помнит. Она готовится просто, из доступных ингредиентов, дарит уют и надолго насыщает. Попробуйте вернуть эту вкусную традицию на свой стол.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кукурузная крупа — 400 г;
- вода — 800 мл.;
- сливочное масло — 25 г;
- соль — 1 ч. л. (без верха);
- сахар — 1-2 ст. л;
- молоко (теплое) — 800 мл.
Способ приготовления
Промыть кукурузную крупу несколько раз в холодной воде. В кастрюле довести воду до кипения, добавить сливочное масло, соль и сахар. Всыпать крупу, перемешать и варить на огне ниже среднего, постоянно помешивая, пока жидкость не впитается.
Влить теплое молоко, хорошо перемешать до однородности и варить до загустения, не прекращая помешивать.
Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Подавать с дополнительным маслом, ягодами или вареньем по желанию.
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