Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Вкусная забытая каша на завтрак — мало кто знает об этом рецепте arrow

Вкусная забытая каша на завтрак — мало кто знает об этом рецепте

17 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт кукурузной каши на молоке — забытый завтрак из детства
Каша на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта густая, ароматная кукурузная каша — настоящий завтрак из детства, о котором сейчас мало кто помнит. Она готовится просто, из доступных ингредиентов, дарит уют и надолго насыщает. Попробуйте вернуть эту вкусную традицию на свой стол.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кукурузная крупа — 400 г;
  • вода — 800 мл.;
  • сливочное масло — 25 г;
  • соль — 1 ч. л. (без верха);
  • сахар — 1-2 ст. л;
  • молоко (теплое) — 800 мл.

Способ приготовления

Промыть кукурузную крупу несколько раз в холодной воде. В кастрюле довести воду до кипения, добавить сливочное масло, соль и сахар. Всыпать крупу, перемешать и варить на огне ниже среднего, постоянно помешивая, пока жидкость не впитается.

рецепт каші на сніданок
Каша и молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Влить теплое молоко, хорошо перемешать до однородности и варить до загустения, не прекращая помешивать.

рецепт кукурузної каші
Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Подавать с дополнительным маслом, ягодами или вареньем по желанию.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт каша идея для завтрака кукурузная мука рецепт завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации