Рецепт кукурузной каши на молоке — забытый завтрак из детства

Каша на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эта густая, ароматная кукурузная каша — настоящий завтрак из детства, о котором сейчас мало кто помнит. Она готовится просто, из доступных ингредиентов, дарит уют и надолго насыщает. Попробуйте вернуть эту вкусную традицию на свой стол.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кукурузная крупа — 400 г;

вода — 800 мл.;

сливочное масло — 25 г;

соль — 1 ч. л. (без верха);

сахар — 1-2 ст. л;

молоко (теплое) — 800 мл.

Способ приготовления

Промыть кукурузную крупу несколько раз в холодной воде. В кастрюле довести воду до кипения, добавить сливочное масло, соль и сахар. Всыпать крупу, перемешать и варить на огне ниже среднего, постоянно помешивая, пока жидкость не впитается.

Каша и молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Влить теплое молоко, хорошо перемешать до однородности и варить до загустения, не прекращая помешивать.

Готовая каша. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут. Подавать с дополнительным маслом, ягодами или вареньем по желанию.

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