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Смачна забута каша на сніданок — мало хто знає про цей рецепт

17 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт кукурудзяної каші на молоці — забутий сніданок із дитинства
Каша на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ця густа, ароматна кукурудзяна каша — справжній сніданок із дитинства, про який нині мало хто пам’ятає. Вона готується просто, з доступних інгредієнтів, дарує затишок і надовго насичує. Спробуйте повернути цю смачну традицію на свій стіл.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • кукурудзяна крупа — 400 г;
  • вода — 800 мл.;
  • вершкове масло — 25 г;
  • сіль — 1 ч. л. (без верху);
  • цукор — 1–2 ст. л.;
  • молоко (тепле) — 800 мл.

Спосіб приготування

Промити кукурудзяну крупу кілька разів у холодній воді. У каструлі довести воду до кипіння, додати вершкове масло, сіль і цукор. Всипати крупу, перемішати та варити на вогні нижче середнього, постійно помішуючи, поки рідина не вбереться.

рецепт каші на сніданок
Каша та молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Влити тепле молоко, добре перемішати до однорідності й варити до загустіння, не припиняючи помішувати.

рецепт кукурузної каші
Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, накрити кришкою та дати настоятись 10–15 хвилин. Подавати з додатковим маслом, ягодами або варенням за бажанням.

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