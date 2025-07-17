Рецепт кукурудзяної каші на молоці — забутий сніданок із дитинства

Каша на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ця густа, ароматна кукурудзяна каша — справжній сніданок із дитинства, про який нині мало хто пам’ятає. Вона готується просто, з доступних інгредієнтів, дарує затишок і надовго насичує. Спробуйте повернути цю смачну традицію на свій стіл.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кукурудзяна крупа — 400 г;

вода — 800 мл.;

вершкове масло — 25 г;

сіль — 1 ч. л. (без верху);

цукор — 1–2 ст. л.;

молоко (тепле) — 800 мл.

Спосіб приготування

Промити кукурудзяну крупу кілька разів у холодній воді. У каструлі довести воду до кипіння, додати вершкове масло, сіль і цукор. Всипати крупу, перемішати та варити на вогні нижче середнього, постійно помішуючи, поки рідина не вбереться.

Каша та молоко. Фото: gospodynka.com.ua

Влити тепле молоко, добре перемішати до однорідності й варити до загустіння, не припиняючи помішувати.

Готова каша. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню, накрити кришкою та дати настоятись 10–15 хвилин. Подавати з додатковим маслом, ягодами або варенням за бажанням.

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