Малиновое пюре на зиму без сахара — простой рецепт летнего десерта.

Малиновое пюре. Фото: tartistry.com

Малиновое пюре без сахара можно использовать в качестве топинга для йогурта, десертов, оладий, блинов или как дополнение к смузи. Оно также идеально подходит для приготовления домашних десертов.

Вот самый простой рецепт вкусного малинового пюре.

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Необходимые ингредиенты

1 кг свежей малины (можно использовать замороженную).

Сок половины лимона (по желанию, для кислоты).

Процесс приготовления

Подготовка малины. Если вы используете свежую малину, тщательно промойте ее под холодной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Нужно осторожно просушить на бумажном полотенце. Если используется замороженная малина, дайте оттаять при комнатной температуре.

Если вы используете свежую малину, тщательно промойте ее под холодной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Нужно осторожно просушить на бумажном полотенце. Если используется замороженная малина, дайте оттаять при комнатной температуре. Измельчение малины. Поместите малину в большой миске. Используйте блендер или давилку, чтобы превратить малину в пюре. Если вы хотите получить более однородную текстуру, можно протереть пюре через сито, чтобы удалить семена.

Поместите малину в большой миске. Используйте блендер или давилку, чтобы превратить малину в пюре. Если вы хотите получить более однородную текстуру, можно протереть пюре через сито, чтобы удалить семена. Лимонный сок. Добавьте сок половины лимона к малиновому пюре. Это не только улучшит вкус, но и поможет сберечь цвет.

Расфасовка и хранение

Распределите малиновое пюре по стерилизованным банкам. Оставьте немного места вверху, чтобы пюре не выливалось во время заморозки или хранения. Плотно закройте крышками.

Если вы планируете хранить пюре в холодильнике, используйте его в течение 1-2 недель.

Для продолжительного хранения малиновое пюре можно заморозить. Дайте ему остыть до комнатной температуры перед помещением в морозильную камеру.

Фото: monin.com

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