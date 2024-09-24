Малиновое пюре на зиму без сахара — простой рецепт летнего десерта.

Вкусная заготовка на зиму — простой рецепт пюре из малины без сахара
24 сентября 2024 08:10
Малиновое пюре. Фото: tartistry.com
Малиновое пюре без сахара можно использовать в качестве топинга для йогурта, десертов, оладий, блинов или как дополнение к смузи. Оно также идеально подходит для приготовления домашних десертов.
Вот самый простой рецепт вкусного малинового пюре.
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Необходимые ингредиенты
- 1 кг свежей малины (можно использовать замороженную).
- Сок половины лимона (по желанию, для кислоты).
Процесс приготовления
- Подготовка малины. Если вы используете свежую малину, тщательно промойте ее под холодной водой, чтобы удалить грязь и насекомых. Нужно осторожно просушить на бумажном полотенце. Если используется замороженная малина, дайте оттаять при комнатной температуре.
- Измельчение малины. Поместите малину в большой миске. Используйте блендер или давилку, чтобы превратить малину в пюре. Если вы хотите получить более однородную текстуру, можно протереть пюре через сито, чтобы удалить семена.
- Лимонный сок. Добавьте сок половины лимона к малиновому пюре. Это не только улучшит вкус, но и поможет сберечь цвет.
Расфасовка и хранение
- Распределите малиновое пюре по стерилизованным банкам. Оставьте немного места вверху, чтобы пюре не выливалось во время заморозки или хранения. Плотно закройте крышками.
- Если вы планируете хранить пюре в холодильнике, используйте его в течение 1-2 недель.
- Для продолжительного хранения малиновое пюре можно заморозить. Дайте ему остыть до комнатной температуры перед помещением в морозильную камеру.
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