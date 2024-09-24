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Смачна заготівля на зиму — простий рецепт пюре з малини без цукру

24 вересня 2024 08:10
Ірина Сундукова - Редактор
Малинове пюре на зиму без цукру — простий рецепт літнього десерту
Малинове пюре. Фото: tartistry.com
Ірина Сундукова - Редактор

Малинове пюре без цукру можна використовувати як топінг для йогурту, десертів, оладок, млинців або як додаток до смузі. Воно також ідеально підходить для приготування домашніх десертів.

Ось найпростіший рецепт смачного малинового пюре.

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 Необхідні інгредієнти

  • 1 кг свіжої малини (можна використовувати заморожену).
  • Сік половини лимона (за бажанням, для кислоти).

Процес приготування

  • Підготовка малини. Якщо використовуєте свіжу малину, ретельно промийте її під холодною водою, щоб видалити бруд і комах. Потрібно обережно просушити на паперовому рушнику. Якщо використовується заморожена малина, дайте їй відтанути при кімнатній температурі.
  • Подрібнення малини. Помістіть малину у великій мисці. Використовуйте блендер або товкач, щоб перетворити малину на пюре. Якщо ви хочете отримати одноріднішу текстуру, можна протерти пюре через сито, щоб видалити насіння.
  • Лимонний сік. Додайте сік половини лимона до малинового пюре. Це не тільки покращить смак, але й допоможе зберегти колір.

Розфасовка та зберігання

  • Розподіліть малинове пюре по стерилізованих банках. Залиште трохи місця вгорі, щоб пюре не виливалося під час замороження або зберігання. Щільно закрийте кришками.
  • Якщо плануєте зберігати пюре в холодильнику, використовуйте його протягом 1-2 тижнів.
  • Для тривалого зберігання малинове пюре можна заморозити. Дайте йому охолонути до кімнатної температури перед тим, як помістити в морозильну камеру.

 

Смачна заготівля на зиму — простий рецепт пюре з малини без цукру - фото 1
Фото: monin.com

Раніше ми пропонували п'ять способів правильно заморозити малину на зиму. Також ділилися рецептом прекрасного варення п'ятихвилинки з малини для зимового чаювання.

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