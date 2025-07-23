Картофельный завтрак рецепт приготовления с фото — простая альтернатива омлету на каждый день

Вкусный завтрак вместо омлета — рецепт-находка на утро
Этот завтрак станет любимым с первого раза: хрустящая корочка, нежная серединка и аромат зеленого лука создают идеальное сочетание. Готовится просто, без лишних ингредиентов, а результат — как из кафе. Идеально для ленивого утра или быстрого ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 4 шт. (450-500 г);
- яйца — 2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- лук зеленый — 1 пучок;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель и натереть на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать массу от лишней жидкости.
Разогреть на сковороде немного масла, выложить картофель ровным слоем и слегка прижать ложкой. Обжарить несколько минут на среднем огне.
В миске взбить яйца с солью и перцем, залить ими картофель. Сверху посыпать нарезанным зеленым луком. Накрыть крышкой и жарить 10 минут на слабом огне.
Аккуратно перевернуть и обжарить еще 6-10 минут уже без крышки — до румяной корочки. Подавать горячим.
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