Картофельный завтрак рецепт приготовления с фото — простая альтернатива омлету на каждый день

Омлет на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Этот завтрак станет любимым с первого раза: хрустящая корочка, нежная серединка и аромат зеленого лука создают идеальное сочетание. Готовится просто, без лишних ингредиентов, а результат — как из кафе. Идеально для ленивого утра или быстрого ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

картофель — 4 шт. (450-500 г);

яйца — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

лук зеленый — 1 пучок;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель и натереть на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на несколько минут. Затем хорошо отжать массу от лишней жидкости.

Разогреть на сковороде немного масла, выложить картофель ровным слоем и слегка прижать ложкой. Обжарить несколько минут на среднем огне.

В миске взбить яйца с солью и перцем, залить ими картофель. Сверху посыпать нарезанным зеленым луком. Накрыть крышкой и жарить 10 минут на слабом огне.

Приготовление завтрака. Фото: gospodynka.com.ua

Аккуратно перевернуть и обжарить еще 6-10 минут уже без крышки — до румяной корочки. Подавать горячим.

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