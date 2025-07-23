Картопляний сніданок рецепт приготування з фото — проста альтернатива омлету на кожен день

Смачний сніданок замість омлету — рецепт-знахідка на ранок
Цей сніданок стане улюбленим з першого разу: хрустка скоринка, ніжна серединка та аромат зеленої цибулі створюють ідеальне поєднання. Готується просто, без зайвих інгредієнтів, а результат — наче з кафе. Ідеально для ледачого ранку чи швидкої вечері.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- картопля — 4 шт. (450–500 г);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- цибуля зелена — 1 пучок;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Очистити картоплю та натерти на великій тертці. Додати сіль, перемішати й залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути масу від зайвої рідини.
Розігріти на сковороді трохи олії, викласти картоплю рівним шаром і злегка притиснути ложкою. Обсмажити кілька хвилин на середньому вогні.
У мисці збити яйця з сіллю та перцем, залити ними картоплю. Зверху посипати нарізаною зеленою цибулею. Накрити кришкою та смажити 10 хвилин на слабкому вогні.
Акуратно перевернути й обсмажити ще 6–10 хвилин уже без кришки — до рум’яної скоринки. Подавати гарячим.
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