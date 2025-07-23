Картопляний сніданок рецепт приготування з фото — проста альтернатива омлету на кожен день

Омлет на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей сніданок стане улюбленим з першого разу: хрустка скоринка, ніжна серединка та аромат зеленої цибулі створюють ідеальне поєднання. Готується просто, без зайвих інгредієнтів, а результат — наче з кафе. Ідеально для ледачого ранку чи швидкої вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

картопля — 4 шт. (450–500 г);

яйця — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

цибуля зелена — 1 пучок;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та натерти на великій тертці. Додати сіль, перемішати й залишити на кілька хвилин. Потім добре відтиснути масу від зайвої рідини.

Розігріти на сковороді трохи олії, викласти картоплю рівним шаром і злегка притиснути ложкою. Обсмажити кілька хвилин на середньому вогні.

У мисці збити яйця з сіллю та перцем, залити ними картоплю. Зверху посипати нарізаною зеленою цибулею. Накрити кришкою та смажити 10 хвилин на слабкому вогні.

Приготування сніданку. Фото: gospodynka.com.ua

Акуратно перевернути й обсмажити ще 6–10 хвилин уже без кришки — до рум’яної скоринки. Подавати гарячим.

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