Намазка из тунца за 1 минуту — рецепт питательного завтрака без усилий

Вкусный и полезный завтрак за 1 минуту — намазка из консервов
Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить время утром, но не готов жертвовать вкусом и пользой. Все, что нужно — консервированный тунец, творог и немного лимона. Намазка получается нежной, свежей и отлично подходит ко всему, от хлеба до овощных слайсов.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тунец консервированный — 200 г;
- творог или сливочный сыр — 100-150 г;
- соль, молотый черный перец — по своему вкусу;
- сахар — щепотка;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- цедра лимона — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Слить жидкость из консервированного тунца и переложить рыбу в глубокую миску. Добавить творог (количество зависит от желаемой консистенции — более густой или нежной).
Добавить щепотку сахара, немного соли и перца, цедру и сок лимона.
Хорошо размять все вилкой или взбить блендером до однородности.
Готовую намазку можно подавать сразу — на хлебе, гренках, лаваше или как к овощам.
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