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Вкусный и полезный завтрак за 1 минуту — намазка из консервов

15 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Намазка из тунца за 1 минуту — рецепт питательного завтрака без усилий
Бутерброд с намазкой. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить время утром, но не готов жертвовать вкусом и пользой. Все, что нужно — консервированный тунец, творог и немного лимона. Намазка получается нежной, свежей и отлично подходит ко всему, от хлеба до овощных слайсов.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • тунец консервированный — 200 г;
  • творог или сливочный сыр — 100-150 г;
  • соль, молотый черный перец — по своему вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • цедра лимона — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Слить жидкость из консервированного тунца и переложить рыбу в глубокую миску. Добавить творог (количество зависит от желаемой консистенции — более густой или нежной).

намазка з консервованого тунця та сиру
Измельченный тунец. Фото: кадр из видео

Добавить щепотку сахара, немного соли и перца, цедру и сок лимона.

намазка з консервованого тунця за одну хвилину
Сок лимона. Фото: кадр из видео

Хорошо размять все вилкой или взбить блендером до однородности.

намазка з консервованого тунця на сніданок за одну хвилину
Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Готовую намазку можно подавать сразу — на хлебе, гренках, лаваше или как к овощам.

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