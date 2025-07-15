Намазка из тунца за 1 минуту — рецепт питательного завтрака без усилий

Бутерброд с намазкой. Фото: кадр из видео

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить время утром, но не готов жертвовать вкусом и пользой. Все, что нужно — консервированный тунец, творог и немного лимона. Намазка получается нежной, свежей и отлично подходит ко всему, от хлеба до овощных слайсов.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

тунец консервированный — 200 г;

творог или сливочный сыр — 100-150 г;

соль, молотый черный перец — по своему вкусу;

сахар — щепотка;

лимонный сок — 1 ст. л.;

цедра лимона — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Слить жидкость из консервированного тунца и переложить рыбу в глубокую миску. Добавить творог (количество зависит от желаемой консистенции — более густой или нежной).

Измельченный тунец. Фото: кадр из видео

Добавить щепотку сахара, немного соли и перца, цедру и сок лимона.

Сок лимона. Фото: кадр из видео

Хорошо размять все вилкой или взбить блендером до однородности.

Приготовление намазки. Фото: кадр из видео

Готовую намазку можно подавать сразу — на хлебе, гренках, лаваше или как к овощам.

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