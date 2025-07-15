Намазка з тунця за 1 хвилину — рецепт поживного сніданку без зусиль

Смачний та корисний сніданок за 1 хвилину — намазка з консерви
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче зекономити час вранці, але не готовий жертвувати смаком і користю. Усе, що потрібно — консервований тунець, сир і трохи лимона. Намазка виходить ніжною, свіжою й чудово пасує до усього, від хліба до овочевих слайсів.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- тунець консервований — 200 г;
- сирний або вершковий сир — 100–150 г;
- сіль, мелений чорний перець — до свого смаку;
- цукор — дрібка;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- цедра лимона — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Злити рідину з консервованого тунця й перекласти рибу в глибоку миску. Додати сир (кількість залежить від бажаної консистенції — більш густої або ніжної).
Додати дрібку цукру, трохи солі та перцю, цедру і сік лимона.
Добре розім’яти все виделкою або збити блендером до однорідності.
Готову намазку можна подавати одразу — на хлібі, грінках, лаваші чи як до овочів.
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