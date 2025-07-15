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Смачний та корисний сніданок за 1 хвилину — намазка з консерви

15 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Намазка з тунця за 1 хвилину — рецепт поживного сніданку без зусиль
Бутерброд з намазкою. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче зекономити час вранці, але не готовий жертвувати смаком і користю. Усе, що потрібно — консервований тунець, сир і трохи лимона. Намазка виходить ніжною, свіжою й чудово пасує до усього, від хліба до овочевих слайсів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • тунець консервований — 200 г;
  • сирний або вершковий сир — 100–150 г;
  • сіль, мелений чорний перець — до свого смаку;
  • цукор — дрібка;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • цедра лимона — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Злити рідину з консервованого тунця й перекласти рибу в глибоку миску. Додати сир (кількість залежить від бажаної консистенції — більш густої або ніжної).

намазка з консервованого тунця та сиру
Подрібнений тунець. Фото: кадр з відео

Додати дрібку цукру, трохи солі та перцю, цедру і сік лимона.

намазка з консервованого тунця за одну хвилину
Сік лимона. Фото: кадр з відео

Добре розім’яти все виделкою або збити блендером до однорідності.

намазка з консервованого тунця на сніданок за одну хвилину
Приготування намазки. Фото: кадр з відео

Готову намазку можна подавати одразу — на хлібі, грінках, лаваші чи як до овочів.

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