Намазка з тунця за 1 хвилину — рецепт поживного сніданку без зусиль

Бутерброд з намазкою. Фото: кадр з відео

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче зекономити час вранці, але не готовий жертвувати смаком і користю. Усе, що потрібно — консервований тунець, сир і трохи лимона. Намазка виходить ніжною, свіжою й чудово пасує до усього, від хліба до овочевих слайсів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

тунець консервований — 200 г;

сирний або вершковий сир — 100–150 г;

сіль, мелений чорний перець — до свого смаку;

цукор — дрібка;

лимонний сік — 1 ст. л.;

цедра лимона — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Злити рідину з консервованого тунця й перекласти рибу в глибоку миску. Додати сир (кількість залежить від бажаної консистенції — більш густої або ніжної).

Подрібнений тунець. Фото: кадр з відео

Додати дрібку цукру, трохи солі та перцю, цедру і сік лимона.

Сік лимона. Фото: кадр з відео

Добре розім’яти все виделкою або збити блендером до однорідності.

Приготування намазки. Фото: кадр з відео

Готову намазку можна подавати одразу — на хлібі, грінках, лаваші чи як до овочів.

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