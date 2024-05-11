Как выбрать клубнику на рынке, чтобы была сладкая и без химии — советы, лайфхаки

Девушка выбирает клубнику на рынке. Фото: freepik.com

Аромат клубники уже разносится по городам Украины, ведь эту вкусную красную ягоду начали активно продавать на рынках и в магазинах. Цена немного кусается. Поэтому не хочется наткнуться на некачественный продукт или "нашпигованный" химией.

Как выбрать качественную и сладкую клубнику, от которой вы получите только удовольствие, делимся далее в нашем материале.

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Так, чтобы купить действительно вкусный и хороший продукт, необходимо знать несколько важных нюансов:

1. Смотрим на цвет клубники

Первое, на что нужно обратить внимание — цвет. Он должен быть однородным. Зеленые пятна, белый кончик или бледность — признаки незрелости плода. А еще такая клубника обычно несладкая. Качественная клубника имеет яркий красно-розовый цвет.

Если ягода очень красная, багряного цвета или темно-красного — это может говорить или о том, что ягода в самом пике спелости и ее нужно есть как можно быстрее, или она уже переспела. Итак, если вы не собираетесь ее съедать сразу, а хотите купить впрок, то такую клубнику брать не стоит.

Не покупайте клубнику, которая имеет неестественно яркий цвет — чем она ярче, тем больше вероятность "химии".

Спелая клубника на рынке. Фото: istockphoto.com

2. Обращаем внимание на форму ягод

Очень часто форма ягоды зависит от сорта. Обычно клубника имеет форму конической ягоды или округлой, но также может быть овальной или неравномерной формы.

На ягодке должны быть листики — исключительно зеленого цвета. Если листьев нет, то не берите такую клубнику — через место от листьев в ягоду могли попасть микробы и такие плоды очень быстро портятся. На плодах не должно быть неровностей или вмятин.

Если между мякотью и листьями есть расстояние — клубника точно сладкая. Если листья прилегают плотно – ягоды с кислинкой.

Женщина на рынке покупает клубнику. Фото: depositphotos.com

3. "Улавливаем" волшебный аромат

Спелая вкусная клубника имеет интенсивный насыщенный сладкий аромат, который ни с чем не спутаешь. Если запаха нет — это может свидетельствовать, что рост плодов ускорили добавками и удобрениями. Если есть посторонние или даже неприятные запахи, плоды могли обработать химикатами. Еще это может говорить о неправильном хранении или начале процесса гниения.

4. Упаковка имеет значение

Лучший вариант — порционные упаковки. Это могут быть картонные, деревянные или пластиковые боксы. В такой таре ягоды не мнутся и не пускают много сока.

Клубника на рынке. Фото: depositphotos.com

5. Никаких испорченных ягод

Самая опасная вещь для клубники — серая гниль, которая является грибковой болезнью растений. Возбудитель серой гнили — грибок Botrytis cinerea. На ягодах появляются серые пятна и сам патоген проникает в ткани мякоти плода. Если есть хоть малейший признак серой гнили на ягодах — его нельзя употреблять в пищу. Такая клубника может вызвать аллергию, диарею, боли в желудке, расстройства пищеварения.

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