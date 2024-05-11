Як вибрати полуницю на ринку, щоб була солодка та без хімії — поради та лайфхаки

Дівчина обирає полуницю на ринку. Фото: freepik.com

Аромат полуниці вже розноситься містами України, адже цю смачну червону ягоду почали активно продавати на ринках та у магазинах. Ціна трохи кусається. Тому не хочеться натрапити на неякісний продукт або "нашпигований" хімією.

Як обрати якісну та солодку полуницю, від якої ви отримаєте лише насолоду, ділимося далі у нашому матеріалі.

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Так, щоб купити дійсно смачний та хороший продукт, необхідно знати кілька важливих нюансів:

1. Дивимося на колір полуниці

Перше, на що треба звернути увагу — колір. Він повинен бути однорідним. Зелені плями, білий кінчик або блідість — ознаки незрілості плода. А ще така полуниця зазвичай несолодка. Якісна полуниця має яскравий червоно-рожевий колір.

Якщо ягода дуже червона, багряного кольору або темно-червоного — це може говорити або про те, що ягода в самому піку стиглості і її треба їсти якнайшвидше, або вона вже перестигла. Тож, якщо ви не збираєтеся її з'їдати одразу, а хочете купити про запас, то таку полуницю брати не варто.

Не купуйте полуницю, яка має неприродно яскравий колір — чим вона яскравіша, тим більша ймовірність "хімії".

Стигла полуниця на ринку. Фото: istockphoto.com

2. Звертаємо увагу на форму ягід

Дуже часто форма ягоди залежить від сорту. Зазвичай полуниця має форму конічної ягоди або округлої, але також може бути овальною чи нерівномірної форми.

На ягідці мають бути листочки — виключно зеленого кольору. Якщо листя немає, то не беріть таку полуницю — через місце від листя в ягоду могли потрапити мікроби й такі плоди дуже швидко псуються. На плодах не повинно бути нерівностей або вм'ятин.

Якщо між м'якушем та листям є відстань — полуниця точно солодка. Якщо листя прилягає щільно — ягоди з кислинкою.

Жінка на ринку купує полуницю. Фото: depositphotos.com

3. "Уловлюємо" чарівний аромат

Стигла смачна полуниця має інтенсивний насичений солодкий аромат, який не з чим не сплутаєш. Якщо запаху немає — це може свідчити, що ріст плодів прискорили якимись добавками та добривами. Якщо є сторонні чи навіть неприємні запахи — плоди могли обробити хімікатами. Ще це може говорити про неправильне зберігання або початок процесу гниття.

4. Упаковка має значення

Найкращий варіант — порційні упаковки. Це можуть бути картонні, дерев'яні чи пластикові бокси. У такій тарі ягоди не мнуться і не пускають багато соку.

Полуниця на ринку. Фото: depositphotos.com

5. Жодних зіпсованих ягід

Найнебезпечніша річ для полуниці — сіра гнилизна, яка є грибковою хворобою рослин. Збудник сірої гнилі — грибок Botrytis cinerea. На ягодах з'являються сірі плями й сам патоген проникає у тканини м'якоті плода. Якщо є хоч найменша ознака сірої гнилі на ягодах — її не можна вживати у їжу. Така полуниця може викликати алергію, діарею, біль у шлунку, розлади травлення.

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