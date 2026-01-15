Видео
Стакан творога и 1 яблоко — на завтрак или к чаю за 3 минуты

Стакан творога и 1 яблоко — на завтрак или к чаю за 3 минуты

Дата публикации 15 января 2026 05:04
Печенье из творога и яблок — быстрый рецепт к завтраку или чаю
Печенье с яблоком. Фото: smachnenke.com.ua

Стакан творога и одно яблоко легко превращаются в домашнее печенье, которое подходит и для завтрака, и для чаепития. Рецепт простой, без сложных этапов и лишних ингредиентов. Выпечка получается нежной, с легкой кислинкой яблок и приятным лимонным ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • яйца — 1 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • сахар — 80 г;
  • творог кисломолочный — 250 г;
  • масло — 50 мл.;
  • цедра лимона — с 1 шт.;
  • лимонный сок — из половины лимона;
  • яблоки — 1-2 шт.;
  • мука — 250 г;
  • разрыхлитель — 1 ст. л.

Способ приготовления

Яйцо выложить в миску, добавить соль и сахар и тщательно перемешать до растворения кристаллов. Влить масло, добавить творог и еще раз хорошо перемешать. Если творог зернистый, его можно предварительно измельчить блендером — тесто получится более нежным и однородным.

рецепт сніданку з сиром та яблуками
Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить от сердцевины, нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке и добавить к творожной массе. Всыпать лимонную цедру, выжать сок из половины лимона и аккуратно перемешать.

рецепт печива з сиром та яблуками
Творожное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем, всыпать в основу и замесить мягкое, немного липкое тесто. Оно должно легко держать форму, но оставаться нежным. Из теста сформировать небольшие печенья, выложить их на противень, застеленный пергаментом. По желанию поверхность можно слегка присыпать сахаром.

рецепт печива з сиром та яблуками на сніданок
Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 °C около 20 минут, до легкого золотистого оттенка. Готовое печенье снять с противня и дать немного остыть.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
