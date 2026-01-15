Печенье из творога и яблок — быстрый рецепт к завтраку или чаю

Печенье с яблоком. Фото: smachnenke.com.ua

Стакан творога и одно яблоко легко превращаются в домашнее печенье, которое подходит и для завтрака, и для чаепития. Рецепт простой, без сложных этапов и лишних ингредиентов. Выпечка получается нежной, с легкой кислинкой яблок и приятным лимонным ароматом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 1 шт.;

соль — 1/4 ч. л.;

сахар — 80 г;

творог кисломолочный — 250 г;

масло — 50 мл.;

цедра лимона — с 1 шт.;

лимонный сок — из половины лимона;

яблоки — 1-2 шт.;

мука — 250 г;

разрыхлитель — 1 ст. л.

Способ приготовления

Яйцо выложить в миску, добавить соль и сахар и тщательно перемешать до растворения кристаллов. Влить масло, добавить творог и еще раз хорошо перемешать. Если творог зернистый, его можно предварительно измельчить блендером — тесто получится более нежным и однородным.

Яблоки и тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить от сердцевины, нарезать мелкими кубиками или натереть на крупной терке и добавить к творожной массе. Всыпать лимонную цедру, выжать сок из половины лимона и аккуратно перемешать.

Творожное печенье. Фото: smachnenke.com.ua

Муку соединить с разрыхлителем, всыпать в основу и замесить мягкое, немного липкое тесто. Оно должно легко держать форму, но оставаться нежным. Из теста сформировать небольшие печенья, выложить их на противень, застеленный пергаментом. По желанию поверхность можно слегка присыпать сахаром.

Печенье с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 °C около 20 минут, до легкого золотистого оттенка. Готовое печенье снять с противня и дать немного остыть.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.