Україна
Головна Смак Склянка сиру та 1 яблуко — на сніданок або до чаю за 3 хвилини

Склянка сиру та 1 яблуко — на сніданок або до чаю за 3 хвилини

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 05:04
Печиво з сиру та яблук — швидкий рецепт до сніданку або чаю
Печиво з яблуком. Фото: smachnenke.com.ua

Склянка сиру й одне яблуко легко перетворюються на домашнє печиво, яке підходить і для сніданку, і для чаювання. Рецепт простий, без складних етапів і зайвих інгредієнтів. Випічка виходить ніжною, з легкою кислинкою яблук та приємним лимонним ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 1 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • цукор — 80 г;
  • сир кисломолочний — 250 г;
  • олія — 50 мл;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • лимонний сік — з половини лимона;
  • яблука — 1–2 шт.;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Яйце викласти в миску, додати сіль і цукор та ретельно перемішати до розчинення кристалів. Влити олію, додати сир і ще раз добре перемішати. Якщо сир зернистий, його можна попередньо подрібнити блендером — тісто вийде більш ніжним і однорідним.

рецепт сніданку з сиром та яблуками
Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками або натерти на крупній тертці та додати до сирної маси. Всипати лимонну цедру, вичавити сік із половини лимона й акуратно перемішати.

рецепт печива з сиром та яблуками
Сирне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно з’єднати з розпушувачем, всипати до основи та замісити м’яке, трохи липке тісто. Воно має легко тримати форму, але залишатися ніжним. З тіста сформувати невеликі печива, викласти їх на деко, застелене пергаментом. За бажанням поверхню можна злегка присипати цукром.

рецепт печива з сиром та яблуками на сніданок
Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 °C близько 20 хвилин, до легкого золотистого відтінку. Готове печиво зняти з дека й дати трохи охолонути.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт кисломолочний сир оладки ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
