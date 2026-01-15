Печиво з сиру та яблук — швидкий рецепт до сніданку або чаю

Склянка сиру та 1 яблуко — на сніданок або до чаю за 3 хвилини
Склянка сиру й одне яблуко легко перетворюються на домашнє печиво, яке підходить і для сніданку, і для чаювання. Рецепт простий, без складних етапів і зайвих інгредієнтів. Випічка виходить ніжною, з легкою кислинкою яблук та приємним лимонним ароматом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 1 шт.;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- цукор — 80 г;
- сир кисломолочний — 250 г;
- олія — 50 мл;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- лимонний сік — з половини лимона;
- яблука — 1–2 шт.;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Яйце викласти в миску, додати сіль і цукор та ретельно перемішати до розчинення кристалів. Влити олію, додати сир і ще раз добре перемішати. Якщо сир зернистий, його можна попередньо подрібнити блендером — тісто вийде більш ніжним і однорідним.
Яблука очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками або натерти на крупній тертці та додати до сирної маси. Всипати лимонну цедру, вичавити сік із половини лимона й акуратно перемішати.
Борошно з’єднати з розпушувачем, всипати до основи та замісити м’яке, трохи липке тісто. Воно має легко тримати форму, але залишатися ніжним. З тіста сформувати невеликі печива, викласти їх на деко, застелене пергаментом. За бажанням поверхню можна злегка присипати цукром.
Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 °C близько 20 хвилин, до легкого золотистого відтінку. Готове печиво зняти з дека й дати трохи охолонути.
