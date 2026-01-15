Печиво з сиру та яблук — швидкий рецепт до сніданку або чаю

Печиво з яблуком. Фото: smachnenke.com.ua

Склянка сиру й одне яблуко легко перетворюються на домашнє печиво, яке підходить і для сніданку, і для чаювання. Рецепт простий, без складних етапів і зайвих інгредієнтів. Випічка виходить ніжною, з легкою кислинкою яблук та приємним лимонним ароматом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця — 1 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 80 г;

сир кисломолочний — 250 г;

олія — 50 мл;

цедра лимона — з 1 шт.;

лимонний сік — з половини лимона;

яблука — 1–2 шт.;

борошно — 250 г;

розпушувач — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Яйце викласти в миску, додати сіль і цукор та ретельно перемішати до розчинення кристалів. Влити олію, додати сир і ще раз добре перемішати. Якщо сир зернистий, його можна попередньо подрібнити блендером — тісто вийде більш ніжним і однорідним.

Яблука та тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити від серцевини, нарізати дрібними кубиками або натерти на крупній тертці та додати до сирної маси. Всипати лимонну цедру, вичавити сік із половини лимона й акуратно перемішати.

Сирне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Борошно з’єднати з розпушувачем, всипати до основи та замісити м’яке, трохи липке тісто. Воно має легко тримати форму, але залишатися ніжним. З тіста сформувати невеликі печива, викласти їх на деко, застелене пергаментом. За бажанням поверхню можна злегка присипати цукром.

Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати у розігрітій духовці при температурі 180 °C близько 20 хвилин, до легкого золотистого відтінку. Готове печиво зняти з дека й дати трохи охолонути.

