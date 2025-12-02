Сырный пирог на сковороде из теста фило — простой рецепт приготовления за несколько минут

Сырный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот сырный пирог на сковороде из теста фило — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного и горячего без лишних усилий. Нежная начинка из двух видов сыра тает внутри, а тонкие слои фило образуют румяную хрустящую корочку. Благодаря простому способу приготовления вы сможете сделать ароматный пирог буквально за считанные минуты, даже если совсем нет времени на сложную выпечку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

тесто фило — 1 упаковка (12 листов);

сыр твердый — 400 г;

творог — 150 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 г;

оливковое масло — 50 г;

соль — по своему вкусу;

перец черный — по своему вкусу;

кунжут — для посыпки (по желанию).

Способ приготовления

Натереть твердый сыр на крупной терке, подготовить творог. В глубокой миске смешать яйца, молоко и оливковое масло, размешать вилкой до однородности. Добавить соль и черный перец по вкусу.

Тесто фило Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто фило. На холодную сковородку выложить первый лист и смазать его яично-молочной смесью. Последовательно добавить еще несколько листов, формируя основу пирога.

Тесто и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На подготовленную основу выложить слой творога, а сверху равномерно распределить натертый твердый сыр. Накрыть начинку оставшимися листами фило, каждый смазывая подготовленной смесью. Края аккуратно подогнуть внутрь. Верх пирога смазать смесью и, по желанию, посыпать кунжутом.

Пирог на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить сковороду на слабый огонь, накрыть крышкой и обжаривать примерно по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовый пирог переложить на тарелку и подавать горячим.

