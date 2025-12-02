Видео
Главная Вкус Сырный пирог из теста фило — выручает, когда выключают свет

Сырный пирог из теста фило — выручает, когда выключают свет

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 05:04
Сырный пирог на сковороде из теста фило — простой рецепт приготовления за несколько минут
Сырный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот сырный пирог на сковороде из теста фило — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного и горячего без лишних усилий. Нежная начинка из двух видов сыра тает внутри, а тонкие слои фило образуют румяную хрустящую корочку. Благодаря простому способу приготовления вы сможете сделать ароматный пирог буквально за считанные минуты, даже если совсем нет времени на сложную выпечку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • тесто фило — 1 упаковка (12 листов);
  • сыр твердый — 400 г;
  • творог — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 г;
  • оливковое масло — 50 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный — по своему вкусу;
  • кунжут — для посыпки (по желанию).

Способ приготовления

Натереть твердый сыр на крупной терке, подготовить творог. В глубокой миске смешать яйца, молоко и оливковое масло, размешать вилкой до однородности. Добавить соль и черный перец по вкусу.

рецепт з тіста філо
Тесто фило Фото: smakuiemo.com.ua

Раскатать тесто фило. На холодную сковородку выложить первый лист и смазать его яично-молочной смесью. Последовательно добавить еще несколько листов, формируя основу пирога.

рецепт пирога з тіста філо
Тесто и сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

На подготовленную основу выложить слой творога, а сверху равномерно распределить натертый твердый сыр. Накрыть начинку оставшимися листами фило, каждый смазывая подготовленной смесью. Края аккуратно подогнуть внутрь. Верх пирога смазать смесью и, по желанию, посыпать кунжутом.

пиріг з тіста філо та сиром на сніданок
Пирог на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить сковороду на слабый огонь, накрыть крышкой и обжаривать примерно по 4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовый пирог переложить на тарелку и подавать горячим.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

пирог Пирог с творогом рецепт творог тесто фило
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
