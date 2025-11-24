Видео
Завтрак для всей семьи — понадобится 0,5 кефира и сосиски

Дата публикации 24 ноября 2025 05:04
обновлено: 15:11
Завтрак для всей семьи — простой рецепт лепешек на кефире с начинкой
Блины с сосисками. Фото: smachnenke.com.ua

Быстрый и вкусный завтрак для всей семьи можно приготовить всего за несколько минут. Тонкие блинчики на кефире с начинкой из сосисок, болгарского перца, зелени и сыра получаются нежными, ароматными и очень сытными. Этот рецепт позволяет использовать то, что есть в холодильнике, и создает утреннее блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 0,5 л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — примерно 250 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • сосиски — 3 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • зелень — по своему вкусу;
  • твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

В теплый кефир добавить яйца, растительное масло, сахар и соль. Перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты.

рецепт млинців з сосисками
Тесто и сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить начинку: нарезанные мелким кубиком сосиски, болгарский перец и зелень. Перемешать и оставить на 10 минут.

що приготувати на сніданок
Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать маслом, выкладывать тесто тонким слоем, формируя аккуратные лепешки. Жарить на среднем огне до подсушивания верхушки, перевернуть на другую сторону.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
