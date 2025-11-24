Завтрак для всей семьи — простой рецепт лепешек на кефире с начинкой

Блины с сосисками. Фото: smachnenke.com.ua

Быстрый и вкусный завтрак для всей семьи можно приготовить всего за несколько минут. Тонкие блинчики на кефире с начинкой из сосисок, болгарского перца, зелени и сыра получаются нежными, ароматными и очень сытными. Этот рецепт позволяет использовать то, что есть в холодильнике, и создает утреннее блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

кефир — 0,5 л.;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

мука — примерно 250 г;

разрыхлитель — 10 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

сосиски — 3 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

зелень — по своему вкусу;

твердый сыр — по желанию.

Способ приготовления

В теплый кефир добавить яйца, растительное масло, сахар и соль. Перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты.

Тесто и сосиски. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить начинку: нарезанные мелким кубиком сосиски, болгарский перец и зелень. Перемешать и оставить на 10 минут.

Блины с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, смазать маслом, выкладывать тесто тонким слоем, формируя аккуратные лепешки. Жарить на среднем огне до подсушивания верхушки, перевернуть на другую сторону.

