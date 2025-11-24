Завтрак для всей семьи — простой рецепт лепешек на кефире с начинкой

Завтрак для всей семьи — понадобится 0,5 кефира и сосиски
Быстрый и вкусный завтрак для всей семьи можно приготовить всего за несколько минут. Тонкие блинчики на кефире с начинкой из сосисок, болгарского перца, зелени и сыра получаются нежными, ароматными и очень сытными. Этот рецепт позволяет использовать то, что есть в холодильнике, и создает утреннее блюдо, которое нравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 0,5 л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — примерно 250 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- сосиски — 3 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- зелень — по своему вкусу;
- твердый сыр — по желанию.
Способ приготовления
В теплый кефир добавить яйца, растительное масло, сахар и соль. Перемешать до однородности. Постепенно всыпать муку с разрыхлителем, замешивая тесто средней густоты.
Добавить начинку: нарезанные мелким кубиком сосиски, болгарский перец и зелень. Перемешать и оставить на 10 минут.
Разогреть сковороду, смазать маслом, выкладывать тесто тонким слоем, формируя аккуратные лепешки. Жарить на среднем огне до подсушивания верхушки, перевернуть на другую сторону.
